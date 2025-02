Mocogno Rovers, c’è l’Irlanda a Palagano

Parafrasando una vecchia pubblicità, si potrebbe dire che sono l’altro modo di bere (birra) scura. Perché i Mocogno Rovers che domani si ritrovano per una delle periodiche reunion (in media una ogni tre anni) al Matana di Palagano (piazza Fontana 5) non saranno fratelli dei Modena City Ramblers, ma almeno cugini sì. E non solo perché i Mocogno sono stati la prima band di Davide Dudu Morandi, che oggi è la voce dei MCR.

Luca Storchi, chitarrista dei Mocogno: è vero che il gruppo è nato a capodanno del ’93 a casa di Alberto Morselli, prima voce dei Ramblers?

"Vero, eravamo nella casa del Mors alle Piane di Mocogno, che era piena di strumenti. Diciamo che il 31 dicembre e anche il giorno di capodanno non eravamo proprio lucidissimi, ma il 2 gennaio decidemmo di creare la band, ricordo la data perché Dudu ci scrisse una canzone".

Avevate già provato?

"No, l’unico che sapeva suonare qualcosa era Chicco Franzelli. Io, Dudu e Dede, ovvero Davide Rasponi, eravamo proprio scarsi. E lo siamo anche rimasti fino a quando non è entrato nel gruppo un musicista vero come Christian Rebecchi, diplomato al Conservatorio. Ci aveva visto al nostro secondo concerto a Fiorano, il primo era stato alla Casa nel Parco di Sassuolo".

Con quale formazione?

"Io alla chitarra, Dudu alla voce, Chicco al tin whistle e Davide Rasponi ai bonghi, questa è la base che ha fondato il gruppo. Ma già lì si capiva che la nostra, più che musica, era cabaret improvvisato grazie all’armonia e alla voglia di improvvisare che abbiamo sempre avuto. Volando più basso, l’armonia dei programmi storici di Arbore, soprattutto Quelli della notte, dove su un canovaccio si inserisce la goliardia, ma mai ’sbragata’".

Con l’Irlanda nel cuore.

"Sì, prima di fare il nostro unico disco suonavamo cover, scegliemmo il nome mischiando Mocogno, dalle Piane, a Rovers che è il nome di molte band tradizionali irlandesi, come Ramblers del resto. Ma nei primi concerti suonavamo anche pezzi di De André. La voglia di scrivere è nata anni dopo".

Infatti il vostro disco ’La Repubblica del folk’ è del 1998.

"Per due anni fino al ’95 siamo rimasti chiusi nella soffitta di Rasponi, con Christian che ci dava il tempo muovendo la testa, gradualmente ci siamo amalgamati. Prima avevamo realizzato una musicassetta nella tavernetta di Chicco, con una decina di pezzi. A forza di provare abbiamo iniziato il The Drunkside Folk Tour che ci ha portato a fare 56 date in un anno, andando anche all’estero, a Bellinzona. Abbiamo fatto esperienza, abbiamo guadagnato qualche soldo che tenevamo in una cassetta comune e con cui ci siamo pagati una vacanza di una settimana in Irlanda. Nel mentre abbiamo anche vinto un Festival dello Studente al Teatro Carani, c’erano già anche Ovo, Massimo Gilioli ed il Gol, Fabio Gollini alla batteria. Proprio al Festival abbiamo conosciuto Poldo, Stefano Corsini, anche lui diplomato al conservatorio, oggi fa il pilota di aerei. Preoccupatevi. Poi entrò il ’Gabibbo’, Luca Giacometti, che era posseduto dal genio della musica e ci trovò grazie al Centro Musica di Modena, presentandosi direttamente al Temple Bar di Sassuolo. Poi si unirono a noi anche Marco Berni e il violinista Roberto Marmiroli, la cui voce caratteristica si sente anche alla fine dell’ultimo pezzo del disco. A tratti, come direbbe Giovanni Lindo Ferretti, presente anche Giancarlo Frigieri, una delle menti musicali più prolifiche della scena “sassolese”. Con i soldi ci siamo pagati il disco, che è costato una pazzia perché eravamo ingenui".

E poi?

"Abbiamo fatto 3-4 concerti in cui suonavamo divinamente, non solo bene, E poi ci siamo sostanzialmente sciolti, anche se ufficialmente non l’abbiamo mai fatto. Nessun problema di rapporti come a volte accade nelle band, le nostre vite ci hanno portato altrove. Non potevamo più dare la disponibilità a fare tanti concerti in giro. Prima il Gabibbo, poi Dudu sono stati chiamati dai Ramblers. Ma i Mocogno Rovers non hanno mai chiuso completamente, e ogni tanto facciamo un revival".