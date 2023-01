Mortadella Bologna "Un simbolo della città Ed è il salume ideale per godersi la vita"

Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, secondo ’Il Sole 24 Ore’ sotto le Due Torri c’è un maggiore benessere rispetto al resto d’Italia. Non a caso la campagna del vostro Consorzio è ‘Godersi la vita, dal 1661’… "E non poteva essere diversamente. La campagna nasce con l’obiettivo di far conoscere il nuovo logo di questo salume tutelato, un vero e proprio sigillo con elementi grafici che sintetizzano le tre principali caratteristiche della Mortadella Bologna Igp, ovvero ‘qualità, storia e simpatia’. Ed è articolata in tre soggetti che illustrano tre termini dialettali bolognesi: ‘taffiare, bazza e dimondi’ che esprimono altrettanti modi di godersi la vita con la Mortadella Bologna. La scelta del nuovo pay off: ‘Godersi la vita, dal 1661 esprime in pieno l’essenza di questa Indicazione geografica protetta, la sua storia, la sua tradizione, ma anche la direzione da seguire lungo il percorso che da oltre 300 anni porta sulle tavole di tutto il mondo un prodotto simbolo del made in Italy, tutelato e garantito, sempre al passo coi tempi, aggregativo e che trasmette piacere e allegria". Bologna è al secondo posto per quanto riguarda la ricchezza e i consumi. Avete registrato anche voi un trend positivo?...