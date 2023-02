Mortadella Bologna "Un simbolo della città Ed è il salume ideale per godersi la vita"

Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, secondo ’Il Sole 24 Ore’ sotto le Due Torri c’è un maggiore benessere rispetto al resto d’Italia. Non a caso la campagna del vostro Consorzio è ‘Godersi la vita, dal 1661’…

"E non poteva essere diversamente. La campagna nasce con l’obiettivo di far conoscere il nuovo logo di questo salume tutelato, un vero e proprio sigillo con elementi grafici che sintetizzano le tre principali caratteristiche della Mortadella Bologna Igp, ovvero ‘qualità, storia e simpatia’. Ed è articolata in tre soggetti che illustrano tre termini dialettali bolognesi: ‘taffiare, bazza e dimondi’ che esprimono altrettanti modi di godersi la vita con la Mortadella Bologna. La scelta del nuovo pay off: ‘Godersi la vita, dal 1661 esprime in pieno l’essenza di questa Indicazione geografica protetta, la sua storia, la sua tradizione, ma anche la direzione da seguire lungo il percorso che da oltre 300 anni porta sulle tavole di tutto il mondo un prodotto simbolo del made in Italy, tutelato e garantito, sempre al passo coi tempi, aggregativo e che trasmette piacere e allegria".

Bologna è al secondo posto per quanto riguarda la ricchezza e i consumi. Avete registrato anche voi un trend positivo?

"La Mortadella Bologna è, per volumi produttivi, il secondo salume tutelato più consumato in Italia. Da diversi anni i suoi consumi sono in costante crescita sia in Italia che all’estero e anche nei primi 11 mesi del 2022 abbiamo registrato un aumento della produzione del 2,8% e delle vendite del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".

Quando si parla di Mortadella viene subito in mente Bologna. Qual è il legame fra la Mortadella Igp e la nostra città?

"È un legame profondo e antico. Basti pensare che l’origine del nome mortadella si fa risalire all’epoca romana; deriva, infatti, da ‘mortarium’ (mortaio), un utensile usato per schiacciare la carne di maiale, rappresentato proprio in un bassorilievo di una

pietra funeraria conservata al Museo archeologico di Bologna. A partire dal tardo periodo rinascimentale sono numerose le tracce di questo prodotto in testimonianze letterarie e storiche

delle varie epoche, ma la più importante risale al 24 ottobre 1661 quando il cardinale Farnese, allora legato di Bologna, emise un bando che codificava la produzione della mortadella, stabilendo l’utilizzo di sola carne di maiale e il cui processo di produzione doveva avvenire dentro le cinta murarie della città felsinea, fornendo uno dei primi esempi di disciplinare precursore di quelli attuali dei prodotti a marchio Dop e Igp".

Una data importante il 24 ottobre...

"Infatti da 10 anni il Consorzio celebra questa data con il Mortadella Day, la giornata mondiale dedicata alla Mortadella Bologna Igp. Il legame con la città di Bologna è inoltre rafforzato dalla presenza, all’interno del Museo della storia di Bologna, di un’ala dedicata alla Mortadella Bologna Igp, che ripercorre le tappe più importanti della sua lunga storia".

La mortadella come comfort food nei momenti difficili. È vero che avete visto un incremento durante la pandemia?

"Il consumo della Mortadella Bologna è da sempre associato a momenti di convivialità, da godersi insieme agli affetti più cari e in un momento storico caratterizzato, ieri dalla pandemia, oggi da un quadro internazionale incerto, la mortadella assume il valore di un vero e proprio comfort food. D’altronde il marchio Igp certifica che la Mortadella Bologna sia sicura e garantita perché controllata; di alta qualità perché fatta con una ricetta tradizionale, semplice e genuina, codificata nel disciplinare di produzione".