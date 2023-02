Nanoprom, le idee portano in pole position

di Riccardo Pugliese "Non è vero che aprire un’azienda era fattibile solo anni fa: basta soltanto avere le idee giuste e dedicare tanto tempo e impegno a ciò in cui si crede". A spiegarlo non è un manager plurilaureato di una multinazionale, ma un imprenditore sassolese che è riuscito a costruire da zero la propria azienda, oggi leader nel settore della chimica legata alle nanotecnologie. Si chiama Gian Luca Falleti e nel 2013 ha fondato la Nanoprom Chemicals di Veggia, a Casalgrande, fornitrice nel mondo della Formula 1, Formula E, aerospace e nautico. Sotto a sè, Nanoprom ha diverse startup e ha già ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, come il Quality Award nella nautica a Carrara, il titolo di miglior prodotto dell’anno nel 2015 a Monza (con la prima applicazione della vernice più leggera del mondo su una vettura di F1), il premio Adi al Salone Nautico di Genova e il Bernoni Grant Thornton per la produzione di particolari mascherine ecologiche. Inoltre, il Financial Times la cita come prima azienda italiana del 2022 nel segmento chimico-farmaceutico. Alto è anche l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente e dei più ‘deboli’, con diversi progetti per aiutare alcuni villaggi dell’Africa, i dipendenti e le famiglie italiane...