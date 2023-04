Natura delle meraviglie Un viaggio a passo lento La mappa dei cammini a piedi o in bicicletta

FIRENZE

Guercini, cosa è SloWays?

"Si tratta di un tour operator di turismo attivo, specializzato nei cammini di lunga percorrenza come può essere la via Francigena o il cammino di Santiago. Siamo anche partner ufficiali della Associazione Europea delle vie Francigene, supportando quindi questo progetto in vari modi. Si tratta di viaggi ed esperienze a contatto con la natura, che possono essere organizzati in varie modalità sia da soli che con le guide. Da poco abbiamo lanciato anche il brand SloWbikes, che propone itinerari in bicicletta in Italia ed Europa".

Come funziona un viaggio organizzato con SloWays?

"I clienti si rivolgono a noi per acquistare un pacchetto di viaggio. Noi ci occupiamo di tutta la parte organizzativa e logistica, dalle strutture ricettive, alle cene passando per il trasporto dei bagagli, i vari transfer necessari e tutte le personalizzazioni che il cliente ci può richiedere. In più il nostro servizio offre una mappa sulla nostra App (utilizzabile anche in assenza di connessione internet), in modo che anche chi sceglie un viaggio autoguidato abbia sempre a portata di mano un navigatore in grado di aiutarlo durante il cammino".

Siete da sempre molto attenti ai temi di sostenibilità, come?

"Il tutto nasce dalla nostra attenzione a livello interno, direttamente nel nostro ufficio. Nel 2020 abbiamo deciso di iniziare un percorso di certificazione del nostro lavoro con TraveLife, ente certificatore a livello europeo. Per quanto riguarda il nostro ufficio abbiamo energia pulita al 100%, abbiamo abbattuto l’uso della plastica e implementato la domotica per diminuire al massimo i consumi. Abbiamo confermato lo smart per i pendolari, naturalmente non tutti i giorni, in modo da limitare anche l’uso dei mezzi".

E per quanto riguarda i viaggi?

"Diciamo che siamo fortunati perché il nostro core business, ovvero i cammini di lunga percorrenza, sono generalmente meno impattanti dei viaggi tradizionali. Abbiamo una gestione dei viaggi però molto ampia. Innanzi tutto, cerchiamo di defluire i flussi turistici, spostandoli dalle mete più congestionate, di portare i viaggiatori in zone rurali, di campagna, località meno note e visitate. Sfruttiamo il più possibile il trasporto pubblico, e poniamo grande attenzione alle aziende e alle strutture a cui ci rivolgiamo. Cerchiamo conduzioni familiari, locali, evitando le grandi catene che hanno un impatto economico che lascia meno ricchezza in loco. Siamo molto attenti alla selezione dei nostri fornitori e ai termini della collaborazione, sensibilizzandoli nei confronti della sostenibilità ambientale, ma anche sociale ed economica (ad es. legalità, diritti dei lavoratori, parità di genere, tutela dei minori). Alle guide a cui ci appoggiamo, pur non essendo direttamente nostri dipendenti, diamo un contributo per dei corsi di pronto soccorso di alto livello. Abbiamo calcolato la CO2 prodotta dai nostri viaggi operati nel 2021 e 2022, per poi compensarla a fine anno, finanziando due progetti: una parte della riforestazione delle Madonie e inoltre abbiamo contribuito alla costruzione di un impianto idroelettrico in India".

Toscana ed Emilia sono alcune delle mete maggiormente frequentate, quali sono i cammini migliori in queste zone?

"Sicuramente c’è la Via degli Dei, che è uno dei cammini più famosi, che unisce le due regioni, partendo da Bologna e arrivando fino a Firenze. Siamo felici perché fino a pochi anni fa, tutta la zona che unisce le due città passando dagli appennini si stava perdendo, invece grazie al rilancio del turismo dei cammini è rifiorita. Stanno aumentando sempre di più le attrazioni turistiche lungo tutto il cammino. La Toscana poi ha altri cammini molto importanti, come la via Francigena (organizzata sia con la guida che senza, grazie anche a tutti i servizi extra che forniamo) o la via Lauretana (al momento disponibile in modalità autoguidata, non di gruppo)".

Iacopo Nathan