Nella terra dell’ospitalità: "Alla Bit per emozionare. Competiamo col mondo"

"L’Emilia-Romagna ha un modello turistico che oggi più che mai può, anzi deve, competere con il mondo". Così l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni, alla vigilia del debutto della Bit. Il turismo è diventato una delle prime leve economico e finanziarie di crescita dei territori, capace di muovere miliardi di persone nel mondo. L’Emilia-Romagna si appresta a partecipare a Bit Milano con la consapevolezza che qui si giocano sfide importantissime per l’intero sistema economico e sociale. L’obiettivo è di rappresentare un modello nuovo, che promuova il territorio mettendo sempre più a sistema il saper fare, l’innovazione, la qualità, la sostenibilità delle filiere industriali di eccellenza presenti in regione, con la storia e la straordinaria ricchezza culturale, valorizzando la varietà dei paesaggi e l’enogastronomia famosa in tutto il mondo. L’occasione della Bit è propizia per tracciare insieme all’assessora regionale i punti di forza per il 2025 e gli anni a venire. "Il 2024 è stato l’anno dei turisti stranieri con arrivi e presenze record in tutta l’Emilia-Romagna. Un risultato che evidenzia due elementi: la strategia della Regione che, insieme ai territori, ha puntato sull’internazionalizzazione dell’offerta, una strada che – commenta Frisoni – vogliamo continuare a percorrere. L’altro aspetto è che dobbiamo diventare una meta di sempre più facile ‘raggiungibilità turistica’. Una partita in cui infrastrutture e collegamenti aerei, ferroviari e portuali hanno un ruolo fondamentale e vanno perciò migliorati e rafforzati. In questo quadro è strategico l’appuntamento Routes 2026 a Rimini, evento internazionale che riunisce i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni. E poi la sostenibilità: una mobilità sempre più green, con ciclovie, piste ciclabili, trasporto integrato treno+bici, riqualificazione delle strutture ricettive e più servizi al turista. E ancora, lo sviluppo di un turismo sempre più ecosostenibile, che sulla Riviera ha visto il rinnovamento dei lungomari e passerà ora dalla rigenerazione delle colonie e dalla promozione di esperienze di vacanza attiva ed en plein air nell’entroterra e in Appennino. Infine, grazie all’Intelligenza artificiale e ai Big Data potremo approfondire la conoscenza del nostro ospite".

Con quali proposte la Regione si presenta all’appuntamento milanese? "Andiamo a Bit – spiega l’assessora Frisoni – insieme ai nostri operatori, per emozionare il pubblico e gli operatori, portando le nostre eccellenze: dalla vacanza balneare a quella in Appennino, dalla cultura alle proposte legate a Food e Motor Valley. E lo sport, con un grande nuovo anno di eventi: le tappe del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women, Formula Uno e Moto GP, Ironman e Coppa Davis e tanto altro. Eventi che, oltre a essere un forte attrattore turistico, generano indotto e danno grande visibilità. Presenteremo le iniziative speciali dei nostri Cammini in occasione del Giubileo, ma anche le proposte del Cicloturismo, i siti Unesco e la straordinaria offerta culturale delle città d’arte. Tutte le destinazioni stanno investendo e rinnovando costantemente le proposte per essere sempre più attrattive senza perdere in autenticità e accoglienza. Vogliamo che chi arriva trovi sempre una ragione in più per ritornare".