’Nonno Pep’, birra artigianale e sfizi culinari

E’ uno dei fenomeni enogastronomici più significativi degli ultimi decenni e, in tal campo, l’Italia sta acquisendo una posizione di rilievo internazionale: si tratta naturalmente della birra artigianale, che tanti consumatori hanno imparato ad apprezzare come amatissima alternativa al "patrio" vino.

L’assenza di una forte tradizione nazionale non ha affatto costituito un handicap; sono attivi centinaia di birrifici artigianali che hanno saputo creare bevande molto gettonate anche dal pubblico estero. La birra artigianale, dunque, piace sempre più e il suo abbinamento con la cucina è fonte di ricerca per cuochi e chef. Un accostamento vincente anche per Marco Di Nardo, che sul felice binomio ha costruito il suo "Nonno Pep Beer and Food". Un luogo di aggregazione, convivialità e buona tavola, proprio nel cuore di Carpi, dove dodici spine in continua rotazione attendono gli avventori fino a tarda sera. "Ho aperto sei anni fa", racconta l’imprenditore, "e, dal 2017 ad oggi, sono cambiate tante cose. In primis, il gusto dei nostri clienti, che dal classico mezzo litro di bionda hanno imparato a spaziare verso sapori e proposte nuove: questa apertura di credito verso il mondo della birra artigianale costituisce, per noi, un grande successo".

Di Nardo ha fatto da apripista: "Siamo stati i primi a presentare questo genere di proposta, in un momento in cui l’offerta locale non era troppo variegata. La birra artigianale, rispetto a quelle di produzione industriale, non viene microfiltrata, godendo quindi di maggiore vitalità: non è mai piatta e il gusto varia nel corso del tempo. In più, non si utilizzano i succedanei, come il mais, ma solo il malto d’orzo". Sapori brassicoli inediti, a cui il proprietario del pub ha presto pensato di affiancare una selezione culinaria di grande appeal. "Ci siamo rivolti a produttori locali", dichiara Marco Di Nardo, "inserendo gusti afferenti alla tradizione regionale, specialmente emiliana, toscana e abruzzese". Un menù vario, che comprende antipasti, primi, secondi, hamburger, panini e piccoli sfizi, dedicati a chi desidera un aperitivo ricco. "Andiamo molto fieri del nostro Peposo del Brunelleschi", afferma il ristoratore, "un delizioso stracotto di manzo, cotto nel vino rosso. Piace molto anche il ragù di pecora, una vera e propria leccornia per gli amanti dei sapori nuovi". Ricerca a tutto tondo, che consente di accostare piatti originali a birre selezionate e adatte alla proposta gastronomica. "Lo staff sa consigliare i migliori abbinamenti", dice di Nardo, "e i clienti apprezzano. Dal 2022, ci siamo trasferiti in Corso Cabassi 35-37, per godere di uno spazio più ampio. Era ancora tempo di pandemia ma, nonostante la crisi che ha coinvolto il settore, abbiamo vinto la scommessa". Due gli appuntamenti che vedranno coinvolto il locale "Nonno Pep Beer and Food" nel periodo estivo: a fine maggio, il pub parteciperà a una serata di degustazione dedicata alle birre anglosassoni, mentre dal 9 al 18 giugno sarà presente al parco della Cappuccina, nell’ambito di un festival musicale ed enogastronomico. "Proporremo la birra di tredici spine", anticipa l’imprenditore, "alcune anche gluten free. Ci saranno poi alcuni dei nostri sfizi mangerecci, nonché la mixology land, per la preparazione di cocktails freschi e deliziosi. Insomma, un appuntamento da non perdere!".

Marcello Benassi