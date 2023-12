Nostalgia Battista: "Camminando per queste strade rivedo i fantasmi"

C’è tanta Romagna nella comicità di Maurizio Battista. Il comico romano che sta portando in tour lo spettacolo "Ai miei tempi era così" ha origini riccionesi e trascorre in Riviera le sue vacanze. Non senza dimenticare quello che i romagnoli gli hanno regalato: la nostalgia dei ricordi belli.

Battista, che suggestioni le offre la Romagna?

"Mio nonno è nato a Riccione, io ogni anno vengo in vacanza qui. Sono molto legato a questi territori, mi sento a casa, e qui respiro aria di felicità e di nostalgia. Poi tra queste vie e in riva al mare, vedo i fantasmi".

Si spieghi meglio.

"Rivedo mia madre (che non c’è più) sfilare in viale Ceccarini con il cappotto buono e la sua eleganza, associo ai ricordi belli tante immagini che appartengono alla mia infanzia. Durante l’estate salivamo sul Titano per comprare i coltellini e le spadine, ho fotografie di quegli attimi stampati dentro di me".

Cosa le hanno insegnato questi posti?

"Sono luoghi dell’anima dalla quale ho imparato tanto traendone, anche per i miei show, uno spunto comico declinato al ricordo. Scavando a piene mani nella mia memoria personale arrivo a dove mi batte il cuore: la famiglia, gli affetti e le mie estati facendo il pendolare tra Anzio e Riccione. Ricordo i racconti di mio nonno, quando si indossavano i costumi di spugna: io ne avevo uno rosso sgargiante impossibile da dimenticare. Mi basta anche solo pronunciare la parola Riccione e i ricordi di quel periodo vengono su come una schiuma".

La risata può essere terapeutica?

"Il prezzo di metà spettacolo andrebbe rimborsato dal ministero della Salute. Non scherzo, chi ti aiuta con l’ironia e con una risata è meglio delle terme, di uno psicologo. Provo a fare una proposta al governo: perché non un bonus risata?".

Ha scelto di andare in scena a San Marino per non pagare l’Iva?

"M’avete sgamato! Scherzi a parte, lo show è un modo per dire in maniera ironica, di come si stava meglio una volta, e di come, a mio parere siamo peggiorati, sia umanamente che come stile di vita".

Uno spettacolo di tre ore, come riesce ad intrattenere il pubblico per così tanto tempo?

"Interagendo con loro, poi magari faccio una battuta al signore della prima fila e viene fuori un casino. Ma è questo che voglio, lo scambio di idee, l’essere tra loro e par parte di loro. Sul palco le mie professionalità (cabarettista, conduttore tv, regista teatrale) si mettono a nudo e a disposizione del pubblico. Ovviamente venendo interrotto sempre, lo spettacolo si allunga sempre. Ma questo è il bello".

