Nuoto Club, un tuffo in cinquant’anni di storia

di Stefano Fogliani

Cinquant’anni e non sentirli. A chi scrive, che i ‘50’, suo malgrado, li ha passati da un po’, hanno sempre detto che ‘il nuoto è uno sport completo’ ma al di là del luogo comune – che poi luogo comune non è – quanto ha fatto il nuoto sassolese, in mezzo secolo di storia, è sotto gli occhi di tutti. E bastava recarsi, domenica 30 aprile, presso la piscina comunale sassolese di via Nievo, dove si è tenuto un evento partecipatissimo, ovvero la prima edizione del ‘Memorial Orestina Zazzarini’, per rendersene conto. Di Orestina (‘Ore’, per tutti coloro, e sono tanti, che l’hanno conosciuta e apprezzata) parleremo dopo, qui si dà invece conto di una delle società sportive cittadine più ricche di storia e tradizione.

Fondata nel 1973 come Centro Nuoto Val di Secchia presso la ‘storica’ piscina comunale, è poi diventato Nuoto Club Sassuolo nel 2009, "ed in tutti questi anni di attività – spiegano i vertici della società sportiva – abbiamo insegnato a nuotare a innumerevoli generazioni di sassolesi crescendo sia nei numeri che in professionalità".

Già Scuola Nuoto Federale dal 2002, il Nuoto Club Sassuolo arruola infatti da sempre, nel suo staff tecnico, istruttori costantemente aggiornati esclusivamente dalla Federazione Italiana Nuoto, che a passione e dedizione aggiungono competenza non comune. È stato un lungo percorso, quello compiuto dalla società oggi presieduta da Thomas Gemelli, che ha vissuto più tappe di crescita. Tra le più significative, senza dubbio, l’apertura del nuovo impianto comunale (correva l’anno 2012) che ha dato modo alla società di specializzarsi in attività pre-agonistica, agonistica per esordienti e categoria Master, nei circuiti di promozione sportiva UISP e federale F.I.N. con ottimi risultati a livello provinciale, regionale e nazionale. "Negli ultimi anni – spiega Davide Montepoli, membro del direttivo – ha avuto un grande sviluppo il nostro settore Master, che racchiude tutto il mondo amatoriale di coloro, più o meno ’giovani’, che non hanno perso la voglia di continuare ad allenarsi in squadra e a misurarsi in qualche competizione anche da ’grandi’. Nel 2013 – prosegue Montepoli, che ha trascorsi anche come presidente della Consulta dello Sport cittadina – insieme all’Olimpia Vignola abbiamo fondato il Team Nuoto Modena, che raggruppa i ragazzi che hanno deciso di fare del nuoto il loro sport e che con impegno e abnegazione si confrontano con l’élite del nuoto regionale e nazionale all’interno di una squadra che dà loro gli strumenti per competere con le migliori realtà nazionali".

I risultati sportivi sorridono a questa società che si sta facendo valere a livello agonistico, ma al contempo non trascura l’aspetto di ‘formazione’ e ‘avviamento’, raccogliendo la (pesante) eredità di passione e competenza lasciatole da Orestina Zazzarini, tecnico federale ed esponente di primo piano del Coni provinciale e regionale che per decenni è stata il simbolo del nuoto sassolese ed è scomparsa poco più di un anno fa.

A lei verrà intitolata la piscina di via Nievo, a lei e al suo esempio continua a guardare, ogni giorno, il Nuoto Club Sassuolo che ha voluto dedicarle, a fine aprile, la prima edizione di un ‘Memorial’ perfettamente riuscito che ha spinto in vasca oltre 400 baby nuotatori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.