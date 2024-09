Nuove piste ciclabili in viale Torino e viale Bologna

Al momento Riccione è dotata di una rete di piste ciclabili che si dipana lungo 40,42 chilometri. Si tratta di percorsi in sede propria, in gran parte protetti (28,70 chilometri) e altre con corsie riservate su strade o marciapiedi (11,72 chilometri).

Non finisce qui, presto, infatti, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, saranno realizzate altre ciclopedonali. Il programma degli interventi è ricco: sono in fase di progettazione le piste ciclabili di viale Torino (1,5 km), di viale Bologna, da piazza XX Settembre a viale Romagna (1 km), nonché l’anello del centro sportivo e un tratto lungo viale D’Annunzio, per uno sviluppo di 1,8 chilometri.