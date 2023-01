Oltre 200 chilometri di rete, 120 in sede protetta

In questi anni, molti sono stati gli investimenti nello sviluppo di una rete integrata, pensata per rendere sempre più agevole e sicuro lo spostamento quotidiano in bicicletta di bambini, giovani, adulti e anziani sulle strade della città. La rete ciclabile urbana connette Bologna con il territorio metropolitano attraverso le dieci direttrici radiali principali e negli ultimi cinque anni è passata da un’estensione di circa 170 chilometri agli oltre 200 che compongono la rete di oggi, che è così strutturata: circa 120 chilometri di percorsi ciclabili in “sede protetta” (piste ciclabili in sede esclusiva oppure contigue a percorsi pedonali, percorsi promiscui pedonali e ciclabili); circa 50 di percorsi ciclabili in carreggiata (piste e corsie ciclabili in carreggiata, corsie per il doppio senso ciclabile e itinerari promiscui veicolari e ciclabili all’interno di zone 30); circa 30 di “percorsi verdi” (itinerari per lo più in aree verdi o fluviali, con fondo pavimentato o sterrato). L’Amministrazione comunale guarda avanti con altri progetti in cantiere.