"Orto biodinamico e vini esportati in 50 Paesi"

A Gargallo di Carpi, in via Paganelle Guerri 15, si trova un’azienda agricola che produce, in modo totalmente biodinamico, vino, ortaggi e frutta. Con tali punte di eccellenza che una linea di lambrusco viene richiesta addirittura in esclusiva da un locale e le altre sue etichette sono esportate in 50 Paesi del mondo. Ma non solo: questa azienda rappresenta anche un importante modello di imprenditoria sociale, dal momento che coinvolge diversi ragazzi con disabilità. In tre parole, si tratta dell’Azienda Agricola Terrevive, nata da un’intuizione dei coniugi Gianluca Bergianti da Carpi e Simona Zerbinati da Viareggio, i quali dopo diverse esperienze che entrambi hanno vissuto in ambito agricolo in varie regioni d’Italia (lei è agronoma, lui è laureato in enologia), hanno realizzato proprio a Gargallo il loro progetto di un’azienda in comune, oltre che naturalmente di una vita assieme. A raccontare l’attività è Gianluca, che spiega: "Sia io sia mia moglie non proveniamo da famiglie di agricoltori. Entrambi, però, abbiamo la passione per un’agricoltura etica e sostenibile, cosicchè nel 2008, quando abbiamo avuto l’opportunità di acquistare a Gargallo i nostri primi 18 ettari di terreno, abbiamo subito avviato un sistema di produzione biodinamico, secondo tutte le relative prescrizioni. Tanto che, nel 2017, siamo stati certificati "Demeter" (certificazione biodinamica, ndr) per tutti i nostri prodotti: ortaggi, vino, seminativi e frutta". Dal 2008 tante cose sono cambiate e l’azienda è notevolmente cresciuta, in dimensioni e in personale. "Oggi – prosegue Gianluca – abbiamo 43 ettari, tra terreni di proprietà e in affitto, di cui 12 sono vitati. Anche per quanto riguarda il vino, infatti, siamo in decisa crescita. Quest’anno, con le nostre etichette di lambrusco Salamino, Sorbara e Pignoletto, contiamo di passare dalle 65.000 alle 80.000 bottiglie. Siamo soddisfatti perché la nostra produzione, già oggi, è apprezzata in 50 stati del mondo, tra cui Usa, Australia, Canada, Olanda, Austria, Svizzera e Francia. Il 20% dei nostri vini rimane invece in Italia. Per ’La Franceschetta’ di Modena, dello chef Massimo Bottura, produciamo in esclusiva un lambrusco passito che ha già riscosso molti apprezzamenti". Difficile tenere a freno Gianluca e Simona, tanto che non mancano importanti progetti anche per quest’anno. "Uno dei nostri obiettivi del 2023 – continua Gianluca – è la creazione di una stalla per ospitare quattro vacche. Si tratta di animali molto importanti anche in ottica del sistema biodinamico che adottiamo da sempre, e che si andranno così ad unire ai quadrupedi già presenti in azienda, che sono un cavallo e tre asini". Ma non solo: "Nella tarda primavera riapriremo il nostro punto vendita aziendale, presso il quale si potranno acquistare tra l’altro cassette di ortaggi misti tutti di nostra produzione". Si accennava anche al fondamentale capitolo del personale.

"Nel 2018 – spiega Gianluca – abbiamo fondato una cooperativa sociale, chiamata ’Il Fermento’, dove sono soci quattro ragazzi con diverse tipologie di svantaggio e, nell’ambito di questa realtà, ospitiamo anche un ragazzo tirocinante inviatoci dai Servizi sociali. La cooperativa svolge assieme a noi diversi lavori, in vigna e in campagna (potatura, vendemmia, etc.), con ottimi risultati. Colgo l’occasione per ringraziare la Fondazione Prosolidar di Roma che contribuisce a sostenere concretamente questo progetto (hanno finanziato il pulmino della cooperativa, attrezzature per la vigna e la stalla) e 41ZERODODICI Studio Associato di Architettura e Ingegneria di Arch. Francesca Tinti e Ing. Fabio Torrebruno che ha lavorato pro bono nella progettazione della stalla. Ad affiancarci, inoltre, sono altri quattro dipendenti".

Marco Pederzoli