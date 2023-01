"Orto biodinamico e vini esportati in 50 Paesi"

A Gargallo di Carpi, in via Paganelle Guerri 15, si trova un’azienda agricola che produce, in modo totalmente biodinamico, vino, ortaggi e frutta. Con tali punte di eccellenza che una linea di lambrusco viene richiesta addirittura in esclusiva da un locale e le altre sue etichette sono esportate in 50 Paesi del mondo. Ma non solo: questa azienda rappresenta anche un importante modello di imprenditoria sociale, dal momento che coinvolge diversi ragazzi con disabilità. In tre parole, si tratta dell’Azienda Agricola Terrevive, nata da un’intuizione dei coniugi Gianluca Bergianti da Carpi e Simona Zerbinati da Viareggio, i quali dopo diverse esperienze che entrambi hanno vissuto in ambito agricolo in varie regioni d’Italia (lei è agronoma, lui è laureato in enologia), hanno realizzato proprio a Gargallo il loro progetto di un’azienda in comune, oltre che naturalmente di una vita assieme. A raccontare l’attività è Gianluca, che spiega: "Sia io sia mia moglie non proveniamo da famiglie di agricoltori. Entrambi, però, abbiamo la passione per un’agricoltura etica e sostenibile, cosicchè nel 2008, quando abbiamo avuto l’opportunità di acquistare a Gargallo i nostri primi 18 ettari di terreno, abbiamo subito avviato un sistema di produzione biodinamico, secondo tutte le relative prescrizioni. Tanto che,...