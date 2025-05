Parmigiano Reggiano: "Abbinamenti gourmet"

Quando la qualità del vino si unisce a quella del cibo: tra i partner della Bologna Wine Week ci sarà anche Parmigiano Reggiano, protagonista anche con masterclass e consigli sugli abbinamenti. A raccontare la partecipazione all’evento è Giulio Ghiaroni, presidente della sezione di Bologna del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Ghiaroni, la Wine Week è una manifestazione che punta sul vino di qualità: impossibile non pensare anche ad abbinamenti col cibo, soprattutto in Emilia-Romagna.

"Il nostro territorio è ricco di eccellenze enogastronomiche, tra vini e formaggi straordinari. La nostra partecipazione nasce proprio dal desiderio di valorizzare il Parmigiano Reggiano in questo contesto: vogliamo far conoscere come viene prodotto, come si utilizza in cucina e come può essere protagonista di abbinamenti gourmet. Saranno presenti anche sommelier, che illustreranno i migliori accostamenti tra Parmigiano e vini locali. Per mio gusto personale, il miglior abbinamento è con il Pignoletto".

Quali aspetti del Parmigiano Reggiano volete valorizzare?

"Vogliamo far conoscere la varietà e la ricchezza del Parmigiano Reggiano, mettendo in luce le diverse identità dei caseifici, ciascuno con le proprie caratteristiche produttive. C’è chi, come il mio, lavora in biologico, e chi sceglie stagionature più lunghe – oltre i 24 o 36 mesi – per offrire sapori unici e distintivi".

Capitolo masterclass.

"Ne terremo due, una in abbinamento con il vino e una dedicata al Parmigiano Reggiano in purezza. La formazione è fondamentale: vogliamo spiegare i diversi utilizzi del prodotto e avvicinare il pubblico più giovane".