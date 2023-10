Pechino Express. Cevoli e la moglie Betta pronti a sfidare la rotta del Dragone

Il comico e regista riccionese Paolo Cevoli (65 anni) con la moglie Elisabetta Garuffi, parteciperà all’edizione di ‘Pechino Express 2024’, il reality che, partito su Rai2, nel 2022 è approdato a Sky. A condurre la trasmissione, guidando le otto coppie in gara sulla ‘Rotta del Dragone’ sarà Costantino della Gherardesca affiancato dall’inviato speciale Gianluca Fru dei The Jackal in sostituzione di Enzo Micciolo. Cevoli che di recente al Duse di Bologna è stato protagonista del podcast ‘Rossini Supertar’ per Il Resto del Carlino, a metà ottobre è volato in Oriente per sfidare le insidie della Rotta del Dragone. Con lui sua moglie che di professione fa la stilista, si occupa soprattutto di abiti nuziali per il Tosca Spose, brand di fama internazionale. Insieme dovranno affrontare le prove tra buste, stelle, palette, handicap, bandiere, zavorre e quant’altro propone la trasmissione che andrà in onda nel 2024.

Nessun timore, per Cevoli che sui social ha scritto di essere "pronto per l’avventura", Pechino Express è un’occasione per sfoderare la sua verve e quella romagnolità che tanto piace al grande pubblico. Partiti con altre coppie dal Vietnam del Nord, Paolo ed Elisabetta attraverseranno verdi risaie e culture dall’antica storia, per poi passare attraverso la giungla e località dove si vive una forte spiritualità, sarà così fino al Laos. Da qui si dirigeranno verso lo Sry Lanka e i suoi meravigliosi panorami. Da casa seguiranno l’indimenticabile avventura i due figli Giacomo e Davide con i tre nipoti. La sfida si giocherà con altre sette coppie. Si tratta di Damiano e Massimiliano Carrara, fratelli pasticceri originari di Lucca, Artem e Antonio Orefice, attori conosciutisi sul set della serie ‘Mare Fuori’, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, le conduttrici televisive Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, nonchè Estefania Bernal, Miss Universe Argentina e in Italia volto di ‘Scherzi a Parte, con la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi.

Nives Concolino