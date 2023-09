Penne nobili . Tondelli, Maraini ed Enzo Biagi

L’edizione inaugurale del Premio Riccione per il Teatro si celebrò il 16 agosto 1947, di fronte al presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini. Al tempo il concorso prevedeva anche una sezione letteraria e ad aggiudicarsela, ex aequo con Fabrizio Onofri, fu un esordiente destinato a cambiare la storia della letteratura italiana: il 23enne Italo Calvino, premiato per l’opera prima inedita Il sentiero dei nidi di ragno da una giuria presieduta da Sibilla Aleramo e composta da Mario Luzi, Guido Piovene, Cesare Zavattini, Corrado Alvaro, Romano Bilenchi ed Elio Vittorini. Negli anni seguenti, scomparsa la sezione letteraria, vennero premiati testi teatrali di autori come Tullio Pinelli, Dacia Maraini, Pier Vittorio Tondelli ed Enzo Biagi.

