’Percorso nascita’, tante opportunità Parola a ginecologi e anestesisti

Il ’Percorso nascita’ dell’Ausl di Bologna-Irccs Scienze neurologiche è rivolto alle donne in gravidanza con residenza o domicilio all’interno del territorio dell’Azienda Usl. I corsi di base di preparazione alla nascita, condotti dalle ostetriche, sono organizzati nei Consultori familiari e nei punti nascita dell’Ausl.

"Il corso di base di preparazione alla nascita comprende 8 incontri. I temi sono: le norme di tutela della maternità, i servizi territoriali e ospedalieri aziendali, i cambiamenti in gravidanza, le capacità del neonato, la funzione del dolore nel travaglio e le tecniche per affrontarlo, l’allattamento, il puerperio, il rientro a casa dopo il parto. L‘iscrizione ai corsi di accompagnamento alla nascita avviene tramite la compilazione del modulo elettronico presente sul sito internet aziendale", precisa sull’Ausl sul sito Ausl.bologna.it. A marzo al via anche i corsi post parto del progetto Paternità consapevole e attiva.

Al Sant’Orsola, dopo la pausa per la pandemia, il 28 gennaio riprendono gli incontri per le coppie che decidono di far nascere i loro figli al Policlinico. L’ultimo sabato dei prossimi mesi ginecologi, ostetriche, anestesisti e neonatologi danno appuntamento in presenza o online per risolvere dubbi o domande sul parto e sull’analgesia epidurale. È necessaria la prenotazione, consigliata per coloro che sono in attesa di 28-32 settimane. Informazioni sul sito aosp.bo.it.