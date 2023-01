Periferie, una sfida da vincere La ricetta di Confabitare: "Potenziare controlli e trasporti"

di Mariateresa Mastromarino Bologna è la città italiana in cui si vive meglio per la qualità della vita. Tanto è stato fatto per raggiungere questo obiettivo, partendo anche dalla riqualificazione urbana ed edilizia e arrivando all’impegno nel settore ambientale. Di certo, per salire sul podio, un ruolo fondamentale lo hanno avuto anche le associazioni, come Confabitare, da sempre in prima linea per la tutela della proprietà immobiliare e per il diritto all’abitare. Ma, come dice Alberto Zanni, presidente nazionale dell’Associazione Proprietari Immobiliari, si può sempre migliorare. Presidente Zanni, qual è l’impegno di Confabitare in città? "Il nostro impegno parte dalla periferia e dalla sua riqualificazione, per fare in modo che tutta la città diventi un’attrazione, e che il centro storico non sia l’unico salotto cittadino. Così facendo, si potrebbe evitare lo spopolamento delle famiglie o delle giovani coppie che sono costrette ad abitare fuori città, a causa dei prezzi delle case. Ciò che vogliamo è trovare un equilibrio, per mantenere i cittadini qui, in città. A maggio dello scorso anno, abbiamo sottoscritto, con il Comune e l’assessore Borsari, l’importante protocollo di intesa per combattere i graffiti. È molto importante, perché le facciate dei nostri edifici – pubblici e privati –, se...