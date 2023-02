Pianeta casa Su i prezzi del mattone La nostra città è ormai un mercato di punta

Nonostante la difficile congiuntura globale, il 2022 è stato un anno positivo per il mattone in Italia. E Bologna segue questo trend con una crescita dei prezzi di vendita del 4,5 per cento.

Stando alla classifica del Sole 24 ore, se consideriamo il costo delle abitazioni al metro quadro rispetto al 2021, Bologna si attesta sui 3.550 euro al metro quadro.

Allargando lo sguardo a tutta Italia, il prezzo al metro quadro delle abitazioni destinate alla vendita ha raggiunto a dicembre i 2.074 euro di media, con un rialzo del 2% su base nazionale rispetto al 2021, secondo i dati elaborati da Immobiliare.it Insights, business unit di Immobiliare.it specializzata in analisi di

mercato. Una crescita che però ha visto una leggera frenata nell’ultimo trimestre, chiuso al +0,9%. Tra gli altri indicatori, la riduzione dello stock a fronte di una crescita della domanda di case. Se, infatti, si registra una contrazione importante dell’offerta di immobili in vendita su base annua, pari al -14% a livello nazionale, l’interesse nei confronti dell’acquisto vede un incremento di quasi il 5%, con le città più piccole a guidare la crescita, segnando un +7,4% nel periodo.

Guardando invece alla situazione dei capoluoghi di regione, la città dove i prezzi di vendita sono cresciuti di più rispetto al 2021 è Trieste, con un aumento di quasi il 9%, che arriva a sfiorare i 2mila euro al metro quadro. In salita anche Cagliari, al +6,4% anno su anno, e Trento al +5,8%. Milano resta la città più cara con un prezzo al metro quadro che supera i 5.100 euro nell’ultimo trimestre, +4,9% rispetto al 2021. Poco dopo arriva Bologna con una crescita solida del 4,5%. Un valore superiore a Roma, ferma ad un +1,5%, mentre Napoli è relativamente stabile (+0,7%). Per quanto riguarda l’affitto, si conferma una significativa crescita dei prezzi su base nazionale (+4,8%) nel confronto annuo.

Ma anche qui, se guardiamo al capoluogo felsineo, la percentuale sale a doppia cifra. Secondo il report del portale immobiliare Idealista, infatti, i costi per l’affitto a Bologna sono cresciuti del 12,5 per cento, attestandosi tra i mercati di punta per la locazione residenziale poco sotto a Venezia (17,4%) e sopra a Milano (11,2%) e Firenze (11%).

Secondo Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio Studi di Idealista, "nel 2022 si è accentuato lo squilibrio tra la domanda e offerta nel settore delle locazioni residenziali. Mancanza di stock abitativo disponibile e inflazione hanno spinto i prezzi alle stelle, con rialzi a doppia cifra in molti principali mercati come Milano, Bologna, Firenze, Genova e Torino"..

La conferma arriva anche dalla ricerca di Immobiliare.it Insights che registra, su base annua, un aumento dei prezzi degli affitti del 4,8% su base nazionale, con le case proposte sul mercato diminuite del 29,3% e le grandi città al -39,3%, a fronte di una domanda in forte crescita rispetto al 2021.