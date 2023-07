Piazza Grande, cuore e vetrina della città

di Andrea Nicolini

Meglio nota ai sassolesi come piazza Grande, piazza Martiri Partigiani rappresenta il cuore pulsante della città di Sassuolo ed in particolare del suo centro storico. Profondamente rinnovata di recente, è resa celebre in particolare dal Duomo di San Giorgio che qui si affaccia, e la cui facciata anteriore è stata a sua volta oggetto di recente restauro. In pochi passi poi, percorrendo via Rocca, si può raggiungere il celebre Palazzo Ducale. Oltre ad ospitare regolarmente il mercato cittadino di Sassuolo il martedì e il venerdì mattina, la piazza è sede di numerose attività commerciali, operanti in settori anche molto diversi tra di loro, ma tutte accomunate dal saper rappresentare, dopo tanti anni di lavoro, un vero e proprio punto di riferimento per i sassolesi, sapendosi adattare ai cambiamenti di una società in continua evoluzione.

"Ho iniziato la mia attività a Sassuolo nel 1973 – racconta Gino Bondavalli, titolare dell’oreficeria OroArt, ormai al 50esimo compleanno – e in un primo momento mi occupavo essenzialmente di riparazioni. In seguito ho iniziato anche a produrre artigianalmente nuove creazioni originali, caratterizzate dal mio stile un po’ particolare cui, col tempo, la clientela di Sassuolo si è affezionata". Gino ha spiegato inoltre come, dopo aver vissuto con particolare entusiasmo l’espansione della sua attività in Riviera tra il 1985 e il 1994, si sia adoperato per preservare la competitività della sua impresa ai tempi di internet. L’energia, insieme alla sua collaboratrice Rania, non manca: le nuove opportunità date dai social media sono state sfruttate, facendo conoscere a sempre più persone le proprie creazioni.

Entusiasmo è stato espresso anche da Donatella Pifferi, titolare della merceria Al Portico, che da ormai 35 anni anima l’angolo con via Clelia, proponendo articoli made in Italy prevalentemente in campo di moda femminile. "Nonostante internet e i grandi centri commerciali rappresentino una nuova forma di concorrenza non indifferente, credo che condurre un’attività in pieno centro abbia il valore aggiunto della storia e della tradizione della città, attraverso cui si crea con il cliente un rapporto personale solido e duraturo". Donatella ha inoltre ricordato come insieme ai suoi colleghi delle attività vicine si sia già attivata per proporre iniziative volte a promuovere la competitività del centro cittadino e il suo legame coi sassolesi.

Anche nel suo caso, i social media si stanno rivelando come una grande opportunità per stare al passo coi tempi e cogliere nuovi margini di crescita.

Altra attività storica a pieno titolo nella piazza è il negozio d’intimo di Laura Vacondio, della quale porta il nome da ben 42 anni. "La riqualificazione della piazza – spiega Laura – ha sicuramente rappresentato un periodo un po’ difficile, ma a cui abbiamo reagito bene". Laura ha poi evidenziato come un parcheggio come quello della piazza rappresenti un’esigenza cruciale per l’intero centro storico.

Esperienza peculiare è infine quella di Simona Regnani, che nel 2008 ha rilevato La Bottega del Benessere, che si occupa di erboristeria, cosmesi e cura del corpo. "La chiave per avere successo sul mercato è saper ascoltare la clientela, interpretare e soddisfare le sue esigenze, che dopo la pandemia – spiega Simona – si sono fatte un po’ più complesse. Mi ha fatto piacere notare come il nostro approccio al lavoro sia particolarmente apprezzato. In breve, soddisfazione per il presente e ottimismo per il futuro". Nella nota piazza di attività ve ne sono molte altre, tra cui una edicola.

Il dialogo con chi, lavorando, vive quotidianamente la città è sempre importante per cogliere le sue peculiarità e magari raccogliere suggerimenti: perché non rendere gratuita la sosta di 15 minuti nel parcheggio della piazza?