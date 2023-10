Piccoli mondi sul palco dell’Africa

‘Piccoli mondi’, rassegna di spettacoli teatrali per famiglie e concerti, riaccende i riflettori nella sala Africa di Riccione. Una decina gli appuntamenti che dal 29 ottobre accompagneranno il pubblico. Organizzata da Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano Aps, la rassegna si apre con il concerto in prima assoluta So Very Special, Buckey, Radiohead, Cobain and more. Si continua il 12 novembre con lo spettacolo Sulle tracce della volpe con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, il 3 dicembre con Poetica, omaggio ai cantautori bolognesi, e il 28 gennaio con Lullaby Kosmocomico Teatro. L’11f ebbraio sarà la volta di One con Filippo Malatesta che canta gli U2 e il 25 con Shezan, Genio impossibile di Alexsander de Bastiani.