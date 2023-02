PwC punta su Bologna Obiettivo crescita E una nuova sede nel cuore del centro

Bologna è la prima città in classifica nell’indagine ‘Qualità della vita 2022 del Sole 24 Ore. Una città che eccelle in istruzione, servizi, ricchezza, demografia e innovazione e punta a diventare un polo strategico nelle scienze, si posiziona per la quinta volta in 12 anni in vetta alla classifica generale delle province italiane dove si vive meglio.

PwC – uno dei più grandi network al mondo di servizi professionali, con 327mila dipendenti in ben 155 Paesi e 7mila professionisti solo in Italia – è particolarmente attiva sul territorio emiliano, con una presenza consistente in particolare nel capoluogo di provincia, la città di Bologna: sono circa 300 i professionisti PwC che prestano servizi professionali alle imprese del territorio, e contribuiscono alla generazione di valore aggiunto nell’intero contesto regionale, che si conferma una realtà territoriale forte e florida, nonostante il periodo complesso dovuto ai postumi del Covid e le difficoltà geopolitiche internazionali determinate dalla guerra in Ucraina che, inevitabilimente, hanno impattato anche sul nostro Paese.

L’INDAGINE SUL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

Dalle analisi dell’ufficio studi di PwC Italia risulta che a partire dalla prima metà del 2020, a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, nella provincia di Bologna tutti i settori economici avevano fatto registrare un calo del valore aggiunto tra il -7,4% dell’agricoltura e il -12,5% dell’industria. Successivamente, nel corso del 2021, si è registrato un rimbalzo solo parziale dei settori, che non aveva facilitato, come in tutti gli altri territori, una ripresa piena e totale rispetto ai valori registrati pre-pandemia.

QUALI SONO

I SETTORI AL TOP

Eccezione particolare a questo andamento generale è consistita nel caso del settore delle costruzioni: già nel 2021, infatti, tale settore ha assistito a un aumento del +16%, a fronte di un calo del -8,9%, registrato nel 2020; questo trend positivo si è mantenuto anche nel 2022. L’anno scorso, infatti, è stata infatti registrata una crescita del valore aggiunto circa del +7,2%.

LE STIME PER IL 2023

SOTTO LE DUE TORRI

Le stime effettuate per il 2023 suggeriscono che per il settore delle costruzioni continuerà questa fase di crescita, e il valore aggiunto vedrà un incremento del +6,9%. Quest’anno, infine, secondo ulteriori previsioni, tutti i settori economici assisteranno a un aumento positivo in termini di valore aggiunto.

È evidente, dunque, che il tessuto economico della provincia di Bologna, e più in generale del territorio regionale in cui essa è locata, sia fortemente resiliente e in grado di assorbire gli stati di crisi, come quella pandemica che già si è verificata.

IL TRASLOCO

IN PIENO CENTRO

A riprova della ’forza’ del nostro territorio e di come PwC voglia consolidare ancora di più la sua presenza sotto le Due Torri, a partire dall’estate, i 300 professionisti PwC di Bologna si sposteranno in un edificio storico emblema dello stile del primo Novecento.

Il palazzo che ospiterà la nuova sede dell’organizzazione è stato ideato e realizzato dall’architetto Attilio Muggia nel 1927, in via Farini 12, di fianco all’ingresso del tempio dello shopping di lusso della città: Galleria Cavour. Nei prossimi mesi, infatti, l’iconico edificio, tutelato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, verrà riqualificato e consentirà una maggiore flessibilità a tutte le persone di PwC che avranno la possibilità di lavorare all’interno del Quadrilatero, nel cuore della città.

L’IMPORTANZA

DEL LUOGO DI LAVORO

Soddisfatto Roberto Sollevanti, partner responsabile dell’ufficio di Bologna e dell’Area Centrale di PwC Italia: "L’impostazione progettuale che abbiamo messo in campo per la ristrutturazione dell’edificio nel cuore di Bologna, si basa su driver fondamentali come flessibilità, sostenibilità e benessere delle persone, con soluzioni tecnologiche ad elevate prestazioni dal punto di vista acustico ed impiantistico. Oramai è dimostrato che un mix di fattori, tra cui l’aspetto architettonico e l’organizzazione dello spazio di lavoro, contribuiscono significativamente ad aumentare il benessere delle persone".

Da qui, insiste Sollevanti, "per noi di PwC è importante un ufficio bello e vivibile in linea con il primato ottenuto dalla sempre affascinante Bologna, bellissima e vivibile, prima in classifica secondo l’indagine del quotidiano economico II Sole 24 Ore".