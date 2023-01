PwC punta su Bologna Obiettivo crescita E una nuova sede nel cuore del centro

Bologna è la prima città in classifica nell’indagine ‘Qualità della vita 2022 del Sole 24 Ore. Una città che eccelle in istruzione, servizi, ricchezza, demografia e innovazione e punta a diventare un polo strategico nelle scienze, si posiziona per la quinta volta in 12 anni in vetta alla classifica generale delle province italiane dove si vive meglio. PwC – uno dei più grandi network al mondo di servizi professionali, con 327mila dipendenti in ben 155 Paesi e 7mila professionisti solo in Italia – è particolarmente attiva sul territorio emiliano, con una presenza consistente in particolare nel capoluogo di provincia, la città di Bologna: sono circa 300 i professionisti PwC che prestano servizi professionali alle imprese del territorio, e contribuiscono alla generazione di valore aggiunto nell’intero contesto regionale, che si conferma una realtà territoriale forte e florida, nonostante il periodo complesso dovuto ai postumi del Covid e le difficoltà geopolitiche internazionali determinate dalla guerra in Ucraina che, inevitabilimente, hanno impattato anche sul nostro Paese. L’INDAGINE SUL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO Dalle analisi dell’ufficio studi di PwC Italia risulta che a partire dalla prima metà del 2020, a causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, nella provincia di Bologna tutti i settori economici...