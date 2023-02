Quando la Riviera mostra i muscoli Dal Paganello al Festival della danza

Di corsa, sulle punte, via mare o con i piedi ben incollati per terra. Da marzo a settembre in Provincia gli amati dello sport potranno sbizzarrirsi.

A Rimini dal 9 marzo alla Fiera va in scena la 50esima edizione dei campionati italiani indoor di tiro con l’arco. Quattro giornate di competizioni: gli atleti azzurri si sfidano nelle varie specialità in gara. Restando alla Fiera, qualche giorno dopo, esattamente il 19 marzo da non perdere c’è la 14esima edizione di Rimini Dance Festival, manifestazione nazionale di danza sportiva che fa parte della Coppa Italia. In gara danze folk, caraibiche, fruste e choreographic team. Un giorno prima, quindi il 18 marzo, spazio alla 55esima Coppa Tamburini, regata zonale classe Snipe organizzata dal Club nautico Rimini. Sabato 25 e domenica 26 marzo ritorna la Rimini Marathon, il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative. Domenica 2 aprile via libera alla corsa e camminata non competitive e corsa competitiva Vivicittà CorriRimini organizzata dalla Uisp, mentre da sabato 8 a domenica 10 aprile al ‘Romeo Neri’ sbarcherà il torneo internazionale di calcio giovanile Trofeo Adriatico. Per il weekend di Pasqua Rimini sarà presa d’assedio dai ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio si resta sulla spiaggia, traslocando a Viserba, per l’International Beach Tchoukball Festival. Dal primo giorno di giugno riflettori accesi, tornando alla Fiera, sulla più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione: Rimini Wellness 2023. Fino ad arrivare al campionato del mondo di MotoGp 2023 al Misano World Circuit Marco Simoncelli dall’8 al 10 settembre.

A Riccione dal 16 al 20 marzo scattano i campionati italiani assoluti primaverili di nuoto Fin, mentre c’è già attesa per l’ottava edizione del Beach line festival, torneo internazionale di beach volley dal 28 marzo al 3 aprile. Senza dimenticare la gara podistica Strariccione Vivicittà 2005 (10 aprile), la 21’ Primavera del Budo, stage internazionale di arti marziali e discipline per la mente e il corpo (22 al 25 aprile), il Torneo internazionale di calcio Asar Riccione per calciatori under 14 (dal 23 al 30 aprile) e la Pedalonga, gara dei pedalò tra stabilimenti balneari (dal 7 al 8 luglio).

A Cattolica a maggio, esattamente dal 12 al 14, torna la Gran Fondo degli squali, ma da non perdere c’è anche il 26 e il 27 maggio l’Oceanman, la gara di nuoto in mare più famosa al mondo.

A Bellaria dal 31 maggio al 2 giugno da non perdere c’è il Torneo di beach volley Kiklos Sand Volley.

A Misano spazio alla prova del Mondiale Superbike Emilia-Romagna round dal 2 al 4 giugno al circuito Marco Simoncelli, oltre naturalmente al già citato Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto Gp, dall’8 al 10 settembre, sempre al Simoncelli.