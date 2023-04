Questione di fiuto "L’essenza della città l’abbiamo racchiusa dentro una bottiglia"

Riccione racchiusa in un’essenza. Così si riassume in Arcione, un profumo di famiglia nato dalla visione di Annalisa Schiano e proseguita con i figli Matteo e Sofia. Da quando la famiglia Prioli ha deciso di partire con questa avventura, dando alla città di Riccione la sua prima fragranza, è passato circa un anno, ed ora "siamo pronti a fare un passo ulteriore" racconta Annalisa. Nel mese di giugno aprirà in viale Gramsci all’Abissinia il primo punto vendita. All’interno ci saranno i profumi di Riccione, e molto altro.

Un passo indietro fino alla nascita di Arcione. "Amo i profumi, per me sono una vera passione. Ho pensato che Riccione dovesse averne uno, come capita altrove, ad esempio il profumo Ortigia per Siracusa, ma quali sono le fragranze tipiche di questo luogo? In altre località ci sono delle essenze caratteristiche, qui ho pensato che l’essenza sono i riccionesi, le loro peculiarità, ciò che li rende come sono". Ne sono venute quattro fragranze che affondano le radici nella storia di un luogo a metà tra un paese di pescatori e di contadini che un giorno videro oltre l’orizzonte del mare e delle colline. Una delle fragranze si chiama Visionario "perché il riccionese è così, ha una visione che valica il tempo". Ma è anche Creativo, capace di ingegnarsi e inventarsi continuamente. In fondo è un Folle, "porta con sé una sana follia che lo porta a divertirsi a creare situazioni sempre nuove, e a non fermarsi". Estati da vivere, notti per trasgredire e tanto altro. Tutto questo si traduce in un turbinio di emozioni che stregano il turista. Ed è quello che vuole fare il profumo di Riccione, evocando al solo contatto olfattivo quelle emozioni che si vivono e si respirano in riviera. La quarta essenza non poteva che essere Dinamico, perché vivere Riccione significa non stare mai fermi.

Il sito web arcione.com rende bene l’idea della natura del progetto e dell’origine dei profumi. Non ci sono foto patinate, ma storie e sensazioni da evocare.

Come si diceva inizialmente, le quattro fragranze di Arcione sono il punto di partenza. La famiglia Prioli vuole guardare oltre. Ed è per questo che ha già realizzato una linea per il corpo con creme che riprendono le essenze. A questa si aggiungono profumatori d’ambiente e una linea per gli hotel a quattro e cinque stelle con cui Matteo e Sofia vogliono "far sì che i clienti che arrivano in città possano vivere anche con i profumi l’essenza di Riccione. Siamo una famiglia vulcanica e non intendiamo fermarci". La passione della mamma diventa un progetto vero e proprio con il figlio Matteo, che ad appena 20 anni è già pronto per gestire il negozio. "Ma c’è anche Sofia, che quest’anno compie 16 anni e potrà in estate, al termine della scuola, dare una mano". L’impronta dei figli sarà ancor più evidente con la linea giovane rivolta a un pubblico più ampio.

Andrea Oliva