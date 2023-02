Regione, l’assessore Priolo "In autunno il piano dell’Aria Lotta allo smog e alla siccità"

"Entro l’autunno sarà approvato il nuovo Piano Aria regionale che ci traghetterà al 2030 e che, per la prima volta, stanzia 148 milioni di euro per la qualità dell’aria, oltre alle altre risorse che arriveranno dalle pianificazioni regionali di settore, e da fondi europei e ministeriali, per intervenire in modo più deciso su riscaldamento civile, agricoltura e mobilità". Irene Priolo, vice presidente della Regione Emilia-Romagna e assessore all’Ambiente, mette in fila le azioni per contrastare lo smog sul territorio. Con una necessaria premessa: "Bologna, e gran parte della nostra Regione, si trovano nella Pianura padana che, oltre ad essere una delle aree più antropizzate d’Europa, ha caratteristiche orografiche e meteo-climatiche che favoriscono il ristagno degli inquinanti".

Vice presidente, nella classifica del Sole 24 Ore, Bologna è di nuovo prima...

"Per Bologna questa è la quinta medaglia d’oro conquistata dal 2000 ad oggi. Nelle prime 15 posizioni ci sono anche Parma e Reggio Emilia, rispettivamente al nono e al tredicesimo posto. È un primato di tutta la regione".

Transizione ecologica: l’impressione è che il cambio di pelle del parco macchine non sarà così rapido come ci si poteva attendere. Cosa si può fare?

"Intanto incentivare il trasporto pubblico. Il cambio del parco macchine è un’azione molto importante che si avvale di incentivi nazionali, in Emilia-Romagna il traffico veicolare incide sulla qualità dell’aria per il 27%. A livello regionale, per ridurre l’età media del parco veicolare del trasporto pubblico locale su gomma, abbiamo stanziato circa 627 milioni di euro con i quali, al 2033, sostituiremo 2.200 veicoli. Con due bandi, nel 2021 e 2022, è stato promosso il rinnovo dei mezzi della PA con mezzi elettrici o ibridi, per uno stanziamento di 5,5 milioni di euro. E proprio il rinnovo del parco mezzi e le innovazioni tecnologiche hanno portato per la prima volta, nel 2022, a non superare mai i livelli di allerta del biossido di azoto, che è sempre rimasto nella norma".

La siccità tornerà a mordere nel 2023. Qual è la prima mossa da fare?

"Questo autunno-inverno si sta caratterizzando per piogge scarse e temperature elevate, un’anomalia climatica che ci preoccupa non poco. L’11 gennaio ho convocato una prima riunione della cabina di regia sulla severità idrica, che si riaggiornerà a febbraio, per effettuare una seria valutazione sui provvedimenti necessari per non farci trovare impreparati in vista della prossima stagione estiva"

a. bo.