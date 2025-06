Relax e passeggiate ad alta quota, il Cimone per tutte le stagioni

Quando le ultime nevi si sciolgono sul monte Cimone, la vetta più alta dell’Appennino Tosco-Emiliano non si addormenta. Al contrario, i suoi 2.165 metri d’altitudine diventano il rifugio perfetto per chi cerca il fresco e l’avventura durante l’estate modenese. Tre impianti di risalita tengono viva la montagna anche senza neve. La seggiovia Sestola-Pian del Falco porta direttamente nel cuore delle escursioni d’alta quota, mentre al Lago della Ninfa l’Adventure Park promette adrenalina tra gli alberi per grandi e piccini. Il collegamento Passo del Lupo-Pian Cavallaro completa il trittico, aprendo le porte a panorami mozzafiato e sentieri che si perdono all’orizzonte. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera riscoperta dell’Appennino", racconta Luciano Magnani (nella foto), presidente del Consorzio Cimone. "Molti turisti che prima sceglievano le Alpi, durante le limitazioni del Covid hanno scoperto il nostro territorio e se ne sono innamorati". Il risultato? Centinaia di bambini che si alternano nei camp estivi, famiglie intere che trovano nella montagna la meta ideale, gruppi di anziani che salgono in quota per sfuggire al caldo della pianura. La montagna diventa un grande campo da gioco. Campi da tennis in terra rossa e sintetico, pallacanestro, pallavolo e calcio trasformano i prati verdi in centri sportivi d’alta quota.

Il Palaghiaccio di Fanano rimane un punto di riferimento per le attività sportive, mentre il paese ospita il ritiro estivo del Modena FC. Le piscine di Fanano e Sestola non conoscono pause, e sui sentieri si moltiplicano mountain bike e biciclette elettriche: 600 chilometri di percorsi ad hoc attraversano boschi e crinali, con guide esperte che accompagnano ciclisti di ogni livello alla scoperta dell’Appennino su due ruote. Ma è in quota che il Cimone esprime il suo carattere migliore.

"La gente vuole salire sempre più in alto, dove trova fresco e sentieri per camminare – spiega Magnani –. Per questo stiamo potenziando i servizi d’altura, oltre a quelli che già funzionano d’inverno per lo sci". I laghi artificiali del comprensorio raccontano una storia di lungimiranza: pesci per gli appassionati di pesca sportiva, riserva d’acqua per l’estate, neve garantita per l’inverno. Le trattorie e i ristoranti fanno la differenza con una cucina genuina a prezzi ancora accessibili, dove i funghi regnano sovrani sui menù di stagione. "La scorsa stagione invernale è andata bene – conclude il presidente del Consorzio –. Ora stiamo investendo sugli impianti di innevamento e sulla manutenzione delle piste. Chi prenota lo skipass stagionale entro luglio avrà uno sconto interessante". Appartamenti e campeggi sold out confermano che l’Appennino ha trovato la sua strada: una montagna per tutte le stagioni.

Paolo Tomassone