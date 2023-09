Riccione Teatro a caccia dell’oro. Un premio nel segno di Calvino

Conto alla rovescia per la 57esima edizione del Premio Riccione Teatro, che quest’anno segna un nuovo record di partecipazioni con 656 testi. In programma al Palazzo del Turismo dal 13 al 15 ottobre, si presenta con una rinnovata veste grafica e una nuova giuria presieduta da Lucia Calamaro. Tra gli altri membri Carlo Lucarelli, Concita De Gregorio, Lino Guanciale, Graziano Graziani, Claudio Longhi e Walter Zambaldi. Organizzato dall’associazione culturale Riccione Teatro, il concorso biennale assegna il premio all’autore di un’opera teatrale in lingua italiana o in dialetto, non ancora rappresentata in pubblico, ed è aperto a tutte le forme della scrittura per la scena, compreso traduzioni, trasposizioni e adattamenti.

Con lo scopo di incentivare nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale, è prevista pure l’assegnazione del 15esimo Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, dedicato agli autori under 30. Viene inoltre attribuita la menzione speciale Franco Quadri all’opera che meglio coniuga scrittura teatrale e ricerca letteraria. In attesa della tre giorni all’Opificio Romaeuropa alla presenza del ministro Plenipotenziario Filippo La Rosa, Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro, Fabrizio Grifasi, direttore generale e artistico Fondazione Romaeuropa e dei giurati Calamaro e Graziani, sono stati svelati i nomi dei finalisti. Per il 57esimo Premio Riccione per il Teatro sono in gara Tolija Djolovic con Lucia camminava sola, Jacopo Giacomi con È solo un lungo tramonto, Nalini Vidoolah Mootoosamy con Lost & found, Armando Pirozzi con Opus e Fabio Pisano con Il numero esatto. In palio 5mila euro, nonché un premio di produzione da 15.000 euro. Per il 15° Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, sezione under 30, sono invece il lizza Giulia Di Sacco con De-sidera, Riccardo Favaro con Far far west west, Niccolò Fettarappa con Orgasmo, Benedetta Pigoni con 30 milligrammi di Ulipristal e Eliana Rotella con Lexicon. In palio 3.000 euro e un premio di produzione da 10mila. Tra le opere finaliste di entrambe le categorie, è prevista pure la menzione speciale Franco Quadri da mille euro.

Il Premio, che si svolge sotto la direzione di Simone Bruscia, sarà caratterizzato da un omaggio a Italo Calvino nel centenario dalla nascita, datata 15 ottobre 1923. Lo spettacolo di apertura, in programma venerdì 13 ottobre, vedrà in scena Carlo Lucarelli, in veste di “Dee Giallo” (programma dedicato ai misteri nel mondo della musica) per raccontare la band The Clash in una formula che unisce narrazione e videoclip originali. Il 14, invece, in prima assoluta italiana spazio al giovanissimo pianista islandese Gabriel Olafs, noto per aver rivoluzionato i canoni della musica con una propria linea espressiva. Il 15, infine, saranno proclamati i vincitori. Esprime soddisfazione Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro: "L’aver ricevuto il 64 per cento in più di testi di drammaturgia teatrale in questa edizione, segna un record assoluto. Non accade a caso, penso sia il frutto di un lungo lavoro che abbiamo intrapreso negli anni e che conta su diversi fattori, tra cui la giuria di qualità e il sapere che i testi sono prodotti dai grandi teatri stabili nazionali".

Nives Concolino