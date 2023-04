Rifiuti, svolta con la tariffa puntuale "Promuovere l’economia circolare"

Produrre meno rifiuti, incentivare i processi circolari e gli acquisti sostenibili, promuovere il turismo sostenibile e di qualità. Sono questi gli obiettivi dell’Emilia-Romagna per il ’capitolo’ consumo e produzione responsabili dell’Agenda 2030. La Regione, nel 2015, prima in Italia, si è infatti dotata una legge per l’economia circolare, ponendosi obiettivi più ambiziosi di quelli fissati dall’Unione Europea per un’economia di recupero che permetta di “fare di più con ciò di cui già disponiamo”, riducendo il consumo di risorse e di capitale naturale e contribuendo a migliorare l’impronta ecologica del pianeta, con benefici già stimati a livello europeo sul reddito disponibile delle famiglie e nella contrazione dei costi di produzione delle imprese.

Da Piacenza e Rimini è massimo l’impegno per aumentare la qualità e quantità della raccolta differenziata, consolidare in tutti Comuni la tariffazione puntale, assicurando l’autosufficienza regionale nella gestione di tutti i rifiuti. La Regione, inoltre, intende sostenere la ricerca e l’innovazione per le nuove filiere produttive per il recupero dei materiali, la durabilità dei prodotti e l’utilizzo di materiali a basse emissioni nonché dotarci di nuove strategie per un utilizzo più sostenibile della plastica, abbandonando progressivamente l’utilizzo delle plastiche monouso.

In particolar modo, si osservano progressi importanti per la quota di rifiuti conferiti in discarica che, dal 2010 al 2019, diminuisce di 18,3 punti percentuali e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che dal 2010 al 2019 incrementa invece di 22,9 punti percentuali.

Anche la produzione di rifiuti urbani è diminuita nell’arco di tempo considerato (-2,1% dal 2010 al 2019).

Nella Marche, si punta invece a promuovere la diffusione di processi a basso impatto ambientale (eco design industriale, sistemi intelligenti ed eco efficienti), lavorare per l’utilizzo di nuovi materiali ecocompatibili, costruire programmi di formazione a supporto delle eccellenze produttive (con maggiore collegamento tra scuola, università e imprese per creare nuove competenze e conoscenze). Particolare attenzione alle Ludoteche del riuso , gestite dalle rispettive Amministrazioni comunali che organizzano attività didattico-creative per diffondere la cultura e la pratica del riuso e in generale i concetti della corretta gestione dei rifiuti.

L’obiettivo, in vista del 2030, è quello di ridurre a 110 i chili di rifiuti non riciclati pro-capite con l’80% di racconta differenziata nella totalità di città e paesi. Inoltre, si punta ad aumentare del 30% (rispetto al 2020) le certificazioni ambientali di prodotto nelle imprese regionali.

Per il Gruppo Hera, intanto, sono in arrivo oltre 19 milioni di euro, targati Pnrr, per quanto riguarda i servizi ambientali. Sono 41 i progetti che si sono aggiudicati i fondi, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. I finanziamenti, allocati attraverso gli enti d’ambito locali, saranno destinati a potenziamento e digitalizzazione di centri di raccolta e strutture “intelligenti” in una trentina di Comuni in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, rappresentando "un importante contributo per lo sviluppo dell’economia circolare", evidenzia Hera in una nota. Dopo l’aggiudicazione a inizio anno di contributi Pnrr per oltre 130 milioni, sempre nell’ambito della Missione 2, cui si sono aggiunti recentemente altri 19,5 milioni per la Hydrogen Valley di Modena, adesso i nuovi fondi consentiranno di "ottimizzare i servizi di raccolta e igiene urbana rendendoli sempre più innovativi" ed efficienti. L’aggiudicazione dei contributi, commenta l’ad di Hera Orazio Iacono, rappresenta "un ulteriore riconoscimento del nostro impegno nel campo della transizione ecologica, in coerenza con le strategie previste nel piano industriale".