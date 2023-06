Rigenerarsi a Salvarola tra terme e turismo

di Riccardo Pugliese

Spesso gli agglomerati urbani richiamano servizi, ma a volte sono i servizi a far crescere attorno centri abitati e attività. Quest’ultimo è il caso di Salvarola, piccola frazione immersa nel verde delle prime colline sassolesi, dove già dal tempo degli antichi romani erano note le sorgenti di ‘acque divine’ termali (unica realtà in provincia). Nonostante la scoperta molto antica, solo nell’Ottocento si iniziò a pensare di sfruttare le acque come vera e propria risorsa. E oggi, con un’offerta che ha abbracciato sì il benessere, ma si è allargata anche a salute, relax e divertimento, lo stabilimento di Salvarola Terme è diventato un punto di riferimento non solo per la provincia di Modena, ma per tutto il Nord Italia.

La frazione si è così sviluppata negli anni attorno alle terme e conta diverse attività aperte nel campo della ristorazione e della ricettività. Buono è anche il numero di turisti stranieri, attratti dalle bellezze del territorio, dalla sede di Ferrari – situata solo a pochi chilometri di distanza – e dalle eccellenze enogastronomiche senza eguali. L’offerta di Salvarola è ampia e completa, adatta ad ogni esigenza e target di età: al centro c’è senz’altro lo storico stabilimento termale con facciata in stile Liberty inaugurata nel 1908; attorno, sono sorti un centro benessere, un hotel, un negozio, una discoteca e, soprattutto, un grande poliambulatorio convenzionato con il sistema sanitario. Sono in tutto una trentina le prestazioni specialistiche offerte dal poliambulatorio, che può contare sulla collaborazione tra professionisti sia in campo medico che sportivo.

Il centro benessere ‘Balnea’ ha invece aperto 25 anni fa: "Con quell’idea volevamo attrarre turismo per far scoprire le nostre eccellenze – spiega Gabriella Gibertini, una delle amministratrici delle Terme –. Abbiamo cominciato a partecipale alle fiere turistiche per portare gente qui e in tutta la zona pedemontana: è stato un lavoro immane, eravamo forse dei pionieri. Ma anche grazie a tanta pubblicità oggi il centro benessere può contare su diverse piscine coperte ciascuna a temperatura diversa, una nuova piscina esterna, sauna, bagno vapore e vasca termo-vascolare. Poi abbiamo la palestra ‘Health Fitness’ dedicata alla riabilitazione, dove le persone oltre a poter fare sport possono partecipare a corsi per rimanere o tornare semplicemente in forma. Insomma, la nostra filosofia è mettere davanti a tutto la salute dei clienti: anche la bellezza deve passare da questo concetto. Per questo offriamo check-up mirati e personalizzati sulle caratteristiche di ciascuno, con al fianco un team di professionisti laureati". Tre sono i tipi di acque termali (salso-bromo-iodica, sulfurea e solfo-bicarbonato-magnesiaca), alcune delle quali hanno benefici anche per stomaco ed intestino, se bevute.

‘Chicca’ dello stabilimento sono poi i fanghi ad uso terapeutico, fino a qualche anno fa prelevati dallo sgrondo dei piccoli vulcani delle vicine Salse di Nirano: "Da quando Nirano è diventata riserva protetta ciò non è più ammesso – precisa Gibertini –, ma siamo riusciti attraverso l’uso di argilla della zona e della nostra acqua termale – lasciati riposare per oltre un anno in un’enorme cisterna – ad ottenere un fango dalle proprietà pressoché identiche".

Anche gli appassionati di motori sono i benvenuti a Salvarola: è ormai appuntamento fisso ogni anno il ‘Concours d’elégance - trofeo Salvarola Terme’, in collaborazione con il museo Ferrari, che vede la presenza di auto storiche d’eccezione. I partecipanti possono soggiornare nell’hotel Terme Salvarola, di cui Alessandro Oggero è direttore: "L’hotel era nato nel 1970 come albergo business e 50 camere prevalentemente singole – racconta –. Poi, negli anni, grazie alle terme si è venuto a creare anche del turismo sul territorio e oggi, con l’ultima ristrutturazione nel 2018, disponiamo di 33 camere prevalentemente matrimoniali. Se durante la settimana sono tanti gli ospiti che arrivano nel distretto ceramico per lavoro, nel weekend accorrono coppie e d’estate anche turisti stranieri". Altro servizio nato attorno allo stabilimento è il negozio ‘Cose belle’: qui si possono trovare linee cosmetiche termali, articoli per la cura della persona, ma anche abbigliamento, borse, cinture e idee regalo.

Nella stessa piccola frazione, per i più giovani (sia ospiti delle terme che residenti in zona) è aperta la discoteca ‘Esseti’ con varie serate ogni weekend.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, iniziative serali anche alle terme: in occasione della ‘Notte Celeste’, in questi tre giorni lo stabilimento rimarrà eccezionalmente aperto fino a tardi.