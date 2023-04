Ripartiamo dal mare Le nuove spiagge Movida al chiringuito e un taglio alle cabine

Stessa spiaggia, stesso mare, ma nuovo look con cannocchiale sul mare, chiringuiti, aree relax e angoli per bambini. A sfoggiare una nuova veste nella prossima stagione saranno gli stabilimenti 103, sul lungomare tra il porto e piazzale Azzarita, e il 127 lungo la passeggiata Goethe. Le ruspe lavorano a pieno ritmo, affinché tutto possa essere pronto all’arrivo dei bagnanti. Sfidando la Direttiva Bolkestein, che prevede la messa all’asta degli stabilimenti come richiesto dall’Europa, i concessionari rinnovano le loro spiagge.

Piene di entusiasmo scommettono su Riccione le sorelle Barbara e Federica Fabbri del Bagno 103 Armando. "Siamo partite con questa idea anni fa, era il sogno di nostro babbo e a lui ora dedichiamo questa riqualificazione, che richiede un importante investimento _ premettono _. Già dal 1958 il bagno apparteneva a nostro nonno Armando Pronti, che in precedenza aveva gestito una spiaggia a Porto Corsini nel Ravennate. E’ poi subentrata mamma Gabriella con papà Ettore Fabbri, quindi noi. Nonostante la Bolkestein abbiamo deciso di metterci in gioco". Il bagno cambia del tutto la sua cartolina: "Lo stile sarà quello del vintage moderno, sempre in bianco e rosso con le cabine caratteristiche della spiaggia di Riccione, che da 37 si riducono a 17, creando così un cannocchiale sul mare. Così anche il chiringuito non sarà un cubo, ma apparirà come l’insieme di quattro cabine, per preservare quest’identità riccionese. Abbiamo pensato di realizzare alcune tende a vela, come quelle di inizio secolo scorso, con vecchie immagini di Riccione sovrimpresse sulla tela. Allestiremo l’area giochi e un salottino. Per il resto manterremo le misure adottate durante il Covid, gradite ai nostri ospiti in buona parte fedelissimi bolognesi, milanesi, reggiani, tedeschi, svizzeri, ma anche riccionesi. Lavoriamo con passione, in tanti stanno già prenotando, per metà maggio vorremmo essere già pronte".

A poco più di un chilometro di distanza ecco un altro importante intervento nella Spiaggia 127, già Bagni Trento dei fratelli Casadei, ora in concessione ai riccionesi Luca e Alessia Olivieri, lui 33 anni laureato in Economia, lei 26enne in Consulenza del lavoro. Giovani e intraprendenti sono pronti a scommettere sull’innovazione. L’idea del progetto, come il precedente a firma del geometra Stefano Barilari, risale a tre anni fa, ma solo ora è stato possibile realizzarlo . "Innanzitutto _ spiega Luca, forte anche dell’esperienza acquisita durante alcune stagioni balneari vissute da ragazzo _ abbiamo demolito tutte le cabine disposte in orizzontale per creare la vista mare. Erano trentuno, ne sono rimaste venti, tanto alcune servivano poco e fungevano ormai da ripostiglio. Abbiamo quindi costruito un chiringuito corredato di un’area relax e spostato sul lato sud la casina, che per tradizione tutti mantengono in posizione centrale. Il colore che caratterizzerà il bagno sarà il crema. Per il resto manterremo tutti i servizi standard, dall’area giochi a quella per cani, nonché il campo beach e quello da bocce. Altro nostra peculiarità sarà il distanziamento tra ombrelloni, anche post pandemia manterremo i 24 metri quadri tra un ombrellone e l’altro". Anche alla 127 si lavora a ritmo serrato con la speranza di poter riaprire per il ponte del 25 aprile.

Nives Concolino