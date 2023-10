Risorge il Marano : "Dalle Conchiglie nascerà nel 2025 un family hotel"

di Nives Concolino

Nuova vita per l’ex Centro congressi Le Conchiglie di Riccione, già colonia Dalmine. Chiuso da anni e depredato di tutto, lo scorso 13 luglio è stato acquistato all’asta per 2 milioni e 847mila euro dal Club Family Hotel che vede in società Andrea Falzaresi e Vittorio Pazzini. La struttura in viale D’Annunzio, al Marano, che l’imprenditrice Olga Salciccia aveva trasformato in quattro stelle con 178 camere, investendo 11 miliardi di lire, riaprirà i battenti nel 2025. Lo conferma Andrea Falzaresi.

Le Conchiglie rinasceranno?

"Prevediamo l’apertura a maggio 2025. Non sarà più un centro congressi, né si chiamerà più Conchiglie, porterà un nuovo nome che stiamo studiando. E’ quasi pronto il sito internet che indicizza l’hotel. Abbiamo lavorato in anticipo per posizionarlo sui principali motori di ricerca".

Quando partiranno i lavori?

"Tra dicembre e gennaio. I primi di novembre con l’ordinaria manutenzione. La pulizia ci impegnerà un paio di mesi, poi apriremo il cantiere, che contiamo di chiudere in un anno e mezzo".

Qual è il programma?

"Si partirà con la ristrutturazione esterna e con il riposizionamento di tutti gli spazi comuni e delle camere, tutte da ripensare, perché all’hotel daremo un target vacanziero, family ed estivo, non sarà più un business hotel, per cui le camere per una o due persone non avranno più ragione di esistere, le amplieremo, cambiando le metrature, affinché possano ospitare trequattro persone, fermo restando che se ne serve una per due ospiti la troviamo.S ono poi previste anche delle suite e una ridistribuzione di tutti gli spazi, compreso il sottostante centro congressi da adibire ai servizi, qui si prevedeva di realizzare un water parking con piscine e scivoli, vedremo di fare anche quello".

Si parlava di 582 posti letto?

"All’inizio saranno un po’ meno, perché la palazzina retrostante, già demolita, dove si possono costruire altre ottanta camere, non verrà edificata subito. Inizialmente partiremo con un centinaio di camere sul davanti. Nei prossimi cinque anni opereremo anche nel retro".

L’ingresso cambierà?

"Sarà sempre quella, sui due laterali riposizioneremo il giardino, togliendo anche le due rampe dei garage che si affacciano sul davanti. L’hotel avrà superfici vetrate, e in tutte le camere la parte inferiore delle finestre sarà demolita per avere un’anta apribile e ammirare il panorama. Nel quadrato a cubotti sopra l’ingresso principale, verrà fatta una facciata di vetro attraverso il quale ammirare un lampadario lungo otto metri con l’intera scala".

E la spiaggia antistante?

"Nello spazio prima delle dune, che hanno il vincolo paesaggistico, cercheremo di studiare qualcosa di attraente dal punto di vista turistico. Davanti c’è un bagno con il quale contiamo di fare una convenzione. Ripristineremo poi la galleria con doppio ingresso, ora murata, sotto viale D’Annunzio, che collega l’arenile alle Conchiglie".

Sarà un Family Hotel?

"In estate ci rivolgiamo alle famiglie, che è il target di Riccione. In un’ottica di riqualificazione del Marano, si potrebbe pensare a qualcosa per prolungare la stagione, cosa che intanto potremo fare con il nostro water parking . Al momento rimarremo aperti solo d’estate".

L’ex Dalmine è il vostro terzo gioiello?

"Come Club Family Hotel a Riccione questo è il terzo hotel. In complesso, invece, la catena ne conta quattordici che vanno da Milano Marittima a Riccione, dove continuo a investire perché credo nelle sue potenzialità, tra le località della riviera è quella che ha il maggior appeal turistico".