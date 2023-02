Romagna, i bilanci delle aziende top L’analisi in regalo con il Carlino

di Marco Principini

Torna, per la nona edizione, Top Romagna, l’analisi dei bilanci delle principali aziende della Romagna. Come sempre l’inserto, che sarà allegato gratuitamente in edicola giovedì 24 febbraio alle edizioni del Carlino di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena è realizzato dai professionisti di PwC Italia, in collaborazione con l’Università di Bologna e con la partecipazione di Confindustria Romagna, Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Resto del Carlino, che si è occupato dell’impaginazione e dell’organizzazione dei contenuti giornalistici. Top 500 Romagna è l’appuntamento annuale che fornisce una panoramica attuale delle realtà imprenditoriali romagnole con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide.

’Opportunità e sfide nelle agende degli imprenditori della Romagna: hot topics 2023’ è l’appuntamento organizzato da PwC che si terrà domani, 22 febbraio, dalle 16 alla Darsena del Sale di Cervia per presentare i contenuti della ricerca. Insieme a imprenditori locali saranno approfonditi gli impatti degli attuali scenari di mercato sul 2023 e saranno condivise idee e strategie per promuovere la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio attraverso piani di investimento e percorsi di trasformazione digitale e sostenibile. L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ricca l’agenda degli interventi. Dopo l’accredito dei partecipanti, i saluti di apertura saranno affidati a Roberto Sollevanti, partner PwC Italia, Leopoldo Cavalli, amministratore delegato Ipe Visionnaire, Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna e Valerio Baroncini, vicedirettore il Resto del Carlino. Spazio poi all’analisi dei bilanci e delle performance delle Top 500 aziende della Romagna, a cura di Giuseppe Savioli, professore ordinario di Economia aziendale all’Università di Bologna e presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini, e a Silvia Gardini, professore a contratto di bilancio consolidato all’Università di Bologna. A seguire sarà trattato il tema ’2022 e 2023: Previsioni macroeconomiche sui settori della Romagna’ da parte di Giuseppe Ermocida, partner PwC Italia. Alla tavola rotonda, dal titolo ’Opportunità e sfide nelle agende degli imprenditori della Romagna: hot topics 2023’, parteciperanno Fabio Planamente, amministratore delegato del Cantiere del Pardo, Giancarlo Foschi, direttore generale di Orogel, Enrica Bacchini, direttore ricerca & sviluppo e acquisti di Surgital, Riccardo Losappio, amministratore delegato di Tampieri Financial Group. Modera Cristina Degliesposti, giornalista de il Resto del Carlino, mentre le conclusioni saranno affidate a Roberto Sollevanti, partner di PwC Italia.

Tornando all’inserto, avrà approfondimenti specifici sui territori di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, oltre a focus dedicati ai settori Food and Beverage, Tessile e abbigliamento, Porto, Oil & Gas e cooperative. Inoltre ci saranno interviste ai partner di PwC, Sollevanti, Ermocida, Massimo Bonacci, Piero Manaresi e Pietro Buccarelli, a Bozzi e a Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, oltre che agli imprenditori Losappio, Davide Stefanelli di Vem Sistemi, Foschi, Mauro Gallavotti del Gruppo Celli, e a Paolo Lucchi, neo presidente di Confindustria Romagna.