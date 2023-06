RossoVivo, l’uncinetto è contro la violenza

di Stefano Fogliani

Dopo la bellissima esperienza delle coperte fatte a mano, esposte sul piazzale del Santuario di Fiorano e tutte vendute nel settembre del 2021, a sostegno del progetto ‘VivaVittoria per Letizia’, le amanti del lavoro a maglia fioranesi, capitanate dall’instancabile Francesca Frigieri, si sono messe di nuovo all’opera con una iniziativa altrettanto importante e dal forte significato sociale.

Il nuovo progetto si chiama ‘RossoVivo’, la mission è realizzare un gran numero di manufatti, ai ferri o all’uncinetto, di lana o di cotone, ma esclusivamente di colore rosso per poi venderli in piazza a Fiorano nel prossimo ottobre, precisamente sabato 14. Quando, in piazza Ciro Menotti, si vivrà una splendida giornata di condivisione, con l’amministrazione comunale, che ha patrocinato il progetto, associazioni, scuole e cittadinanza, per urlare a gran voce e tutti insieme un ’No alla violenza sulle Donne’ e inaugurare la ‘panchina rossa’ che è uno dei simboli universali della lotta alla violenza di genere.

Tutto il ricavato che il 14 ottobre si otterrà dalla vendita dei manufatti sui quali sono già al lavoro le aderenti al progetto verrà interamente versato al centro antiviolenza distrettuale ’Tina’ che ha sede a Sassuolo a sostegno di progetti specifici. Il nucleo delle ’sferruzzatrici’ fioranesi, al momento una decina circa, si è già messo all’opera da alcune settimane e i primi manufatti hanno iniziato a prendere forma.

L’iniziativa è aperta a tutti, "anzi più siamo – aggiunge Francesca Frigieri – e meglio è". Il punto di ritrovo, denominato "Knitcafé", è il Caffè del Teatro presso Palazzo Astoria in centro a Fiorano dove ci si incontra, al lunedì, dalle 16 alle 19 e al mercoledì dalle 20 alle 23, per stare insieme e lavorare a maglia, scambiandosi opinioni, esperienze e competenze. È anche una occasione per chi volesse imparare a lavorare a maglia, e si può partecipare all’iniziativa anche lavorando da casa e consegnando poi i prodotti, fino al 30 settembre, al KnitCafè presso Palazzo Astoria, che sarà l’unico punto di raccolta, nei giorni e negli orari indicati. "Quello del prossimo ottobre sarà un evento importante per tutta la comunità – commenta Francesca Frigieri, che del progetto ‘RossoVivo’ è coordinatrice – perché si vuole dare un preciso, forte e continuativo messaggio contro l’odioso tema della violenza di genere".

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di avvicinamento alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, in calendario sabato 25 novembre, che vedrà anche la partecipazione delle associazioni Gulliver, SlowArt e InArte, quest’ultima si occuperà materialmente della raccolta dei soldi e della successiva consegna al centro Tina. "Anche quella di novembre – conclude Maria Luisa Cuoghi, consigliera comunale alle Pari Opportunità – sarà una bella occasione per sensibilizzare le persone, partendo dai giovani, su un tema importante e che ha una caratterizzazione fortemente culturale".