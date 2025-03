San Giuseppe, macchina del tempo di magia

Quando si parla di Fiera di San Giuseppe, si pensa subito alla magia di Scandiano, un angolo di storia che per dieci giorni all’anno si trasforma in una macchina del tempo, capace di unire la tradizione del passato con le sfide del futuro. Quest’anno, però, il fascino è stato ancora più intenso, perché la manifestazione ha celebrato il suo centenario. Cento anni di storia, di cambiamento, di tradizione che non passa mai di moda.

Dal 15 al 24 marzo, le strade di Scandiano sono invase da bancarelle, suoni, luci e colori. Un’edizione speciale quella del 2025, che ha festeggiato un secolo di emozioni, incontri e meraviglie. La Fiera di San Giuseppe, che nel corso dei secoli ha vissuto evoluzioni e trasformazioni, è nata nel lontano 1486 per volere del Duca Ercole I d’Este. Da allora non ha mai smesso di crescere, reinventandosi con il tempo, ma mantenendo sempre un forte legame con le radici del territorio. Quest’anno, i numeri sono imponenti: 72 espositori nei capannoni di piazza Prampolini, 450 banchi che si snodano per due chilometri di mercato, un’impresa che si rinnova di anno in anno, ma che quest’anno è stata particolarmente sentita.

La cerimonia inaugurale ha avuto inizio domenica 16 marzo, con le note del Corpo Bandistico di Scandiano. A seguire, il taglio del nastro ha ufficialmente aperto la kermesse, con il saluto del sindaco Matteo Nasciuti e dell’assessore regionale Alessio Mammi, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio e il settore agroalimentare.

Al centro dell’evento, come sempre, è stata ’La Centenaria’, la grande mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale che ha richiamato espositori da tutta Italia. Quest’anno, oltre agli stand espositivi, i capannoni hanno ospitato anche numerosi show cooking e masterclass con chef rinomati, dove i visitatori hanno potuto imparare i segreti della gastronomia locale.

Dalla lavorazione del cappelletto reggiano agli altri piatti tipici come l’erbazzone e i tortelli verdi, dove gli appassionati di cucina hanno l’opportunità di mettere "le mani in pasta". "Dalla lavorazione del cappelletto reggiano ai segreti dell’erbazzone, passando per i tortelli verdi e i dolci tipici, la Fiera di San Giuseppe è una grande vetrina per le eccellenze gastronomiche locali", ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità. "La Fiera di San Giuseppe è una tradizione che evolve con noi, una vera ‘Macchina del Tempo’ che racconta la storia di Scandiano. Dai mercati medievali alle grandi esposizioni agricole del Novecento, questo evento ha sempre saputo adattarsi ai tempi." Non solo storia e tradizione, però. L’edizione di quest’anno ha visto una novità che ha suscitato grande curiosità: una mostra interamente dedicata al mondo dei Luna Park, che ha accompagnato i visitatori in un viaggio tra storia e nostalgia, raccontando l’evoluzione dei parchi di divertimento e il loro legame con la Fiera di San Giuseppe. Inoltre, il Luna Park, che ha aperto i battenti già l’8 marzo, ha offerto oltre 50 attrazioni nel parcheggio di via Libera, arricchite dalla presenza del Corpo Bandistico di Scandiano, spettacoli coinvolgenti e una straordinaria performance con i dinosauri di Italia’s Got Talent, regalando emozioni a grandi e piccini. Nei giorni 16, 19 e 23 marzo, le vie e le piazze del centro storico di Scandiano – da via XXV Aprile a viale della Rocca – sono state invase dal Grande Mercato di Fiera, con 450 banchi che si estendevano per oltre 2 km di lunghezza, offrendo una vasta gamma di prodotti e occasioni di acquisto. In contemporanea, il Mercato Contadino, allestito in via della Rocca e via XXV Aprile, ha permesso ai visitatori di acquistare direttamente dai produttori locali, riscoprendo i sapori autentici del territorio. Cent’anni di storia, ma anche uno sguardo al domani. La Fiera di San Giuseppe è la celebrazione della vita scandianese, della comunità che ogni anno si riunisce per festeggiare, per guardare al futuro senza dimenticare il passato. E chissà, forse la "Centenaria" è proprio questo: un piccolo pezzo di storia che continua a crescere, a sorprenderci, a emozionarci.