Sanità, l’Emilia resta ai vertici Nelle Marche il Piano della svolta

Vivere più a lungo e in salute, garantire una Sanità capace di rispondere alle sfide del nuovo millennio. Un capitolo che non poteva mancare tra quelli principali di Agenda 2030. L’ultimo Rapporto ASviS ha evidenziato come la pandemia abbia accentuato alcune debolezze del Servizio sanitario nazionale (Ssn), legate alla medicina del territorio e alla carenza di risorse umane e strumentali. Tuttavia, la sanità del nostro Paese ha reagito con impegno e professionalità all’emergenza, grazie all’impegno degli operatori e delle operatrici, pagando lacune preesistenti. Per il 2030, dunque, la raccomandazione è di ripensare il modello di welfare e di Servizio sanitario nazionale, promuovendo innovazioni che ne migliorino efficienza ed efficacia.

L’Emilia-Romagna, quanto a salute e assistenza, si è recentemente confermata la Regione prima in Italia nell’assicurare le prestazioni sanitarie essenziali (Lea). A certificarlo, il Report del ministero della Salute, diffuso lo scorso febbraio e che si riferisce all’anno terribile del Covid, il 2020. La Regione Emilia-Romagna ha raggiunto il punteggio complessivo di 91,2 su 100 (ottenendo 89,08 in prevenzione, 95,16 nell’assistenza distrettuale e 89,52 in quella ospedaliera) davanti a Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Veneto. "Dobbiamo molto alla dedizione e all’abnegazione dei nostri professionisti – hanno commentato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini –..È un risultato che non ci ripaga del dolore che ha colpito centinaia di migliaia di famiglie, né ci sottrae alla responsabilità di affrontare le rilevanti criticità attuali per quel che riguarda la sostenibilità del sistema sanitario pubblico e la carenza di personale sanitario".

La Regione Marche, da parte sua, ha iniziato da poco la presentazione del nuovo Piano socio sanitario, "una proposta che – ha fatto sapere il presidente Francesco Acquaroli – mira a superare le criticità del sistema attuale". Prima di essere approvato in giunta, il piano sarà oggetto di confronto con tutti gli attori e i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, anche della sanità privata. Tra le questioni affrontate da questa ambiziosa riforma, figurano la medicina del territorio, le liste d’attesa, le reti cliniche e l’appropriatezza delle prestazioni. Ampio spazio sarà dato al ruolo del privato, che nella regione ha avuto un impatto importante. "Nonostante ciò le Marche hanno sempre visto un saldo della mobilità passiva molto negativo – chiude Aqcuaroli –. Al nostro insediamento abbiamo trovato un paradosso che vogliamo superare con la nuova programmazione. La spesa per gli erogatori privati, infatti, aveva sforato i tetti previsti, senza però che l’impatto sulle liste d’attesa fosse risolutivo". Da qui l’idea di un cambio di passo, necessario per soddisfare al meglio le necessità della popolazione.

Ma qual è lo stato della salute dei marchigiani? Un quarto dei cittadini della regione è over65 e la speranza di vita è più alta della media nazionale: 85,1 anni per le donne (contro una media di 84,4) e 80,8 per gli uomini (contro una media di 79,7). Un marchigiano su cinque fuma e, tra gli adulti, quasi uno su cinque fa un consumo a rischio di alcolici. Sono alcuni dati, elaborati da Regione, Ars e dall’ormai ex Azienda sanitaria unica regionale, resi noti alla vigilia della ‘Giornata mondiale della salute’ in programma domani. "Il tema è ‘Salute per tutti’ e l’obiettivo è di promuovere il concetto che ogni persona, indipendentemente dalla posizione sociale o geografica, debba avere accesso a servizi sanitari di qualità – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini - con il Piano socio-sanitario cerchiamo di farlo tagliando le liste di attesa con Cup provinciali e liste di garanzia, acquistando dai privati i servizi che ci servono e sono carenti".