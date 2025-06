Sextula medievale, tuffo indietro nel tempo

Sestola si trasforma in un villaggio medievale durante questo fine settimana (28-29 giugno).

Due giornate, domani e domenica, durante le quali il suo centro storico compirà un balzo a ritroso nel tempo per far rivivere l’atmosfera affascinante e ricca di suggestioni dell’età di mezzo, all’ombra della Rocca che dallo sperone roccioso, da secoli, fa da sentinella al paese.

Le strade saranno animate da mercanti mentre dalle piazze si diffonderanno musica, canti e il vociare delle persone, tra contadini, artigiani e nobili.

Un mondo che sembrerà uscito da un racconto epico.

Ci saranno sbandieratori, arcieri, falconieri e si potrà assistere a spettacoli itineranti accompagnati da musica antica e da balli. E chi vorrà cercare l’oggetto particolare, ecco che potrà curiosare nei mercatini tematici. Anche il palato sarà appagato da gastronomia tipica.

Poi, nel tardo pomeriggio, l’assalto della Rocca chiuderà la manifestazione. Sextula Medievale è il titolo di questo evento organizzato dall’Associazione Commercianti SestolaMilleventi, con il contributo dell’Ufficio Turistico e l’organizzazione artistica di Rp Eventi. Il programma è quanto mai invitante.

Si inizia domani, sabato 28 giugno, quando, alle 10, i mercatini lungo le vie del paese saranno pronti a ricevere i visitatori i quali, alle 12, quando apriranno gli stand gastronomici, potranno gustare specialità tipiche, birra medievale e ippocrasso, la bevanda antica a base di vino aromatizzato, fermentato e addolcito con miele. Anche i bambini dai 5 anni in su avranno il loro spazio: alle 15, nella saletta don Pedroni si terrà il laboratorio per decorare e disegnare il proprio stemma medievale.

È necessario però iscriversi inviando una email a sestolamilleventi@gmail.com ed è richiesto un contributo di 5 euro. Il villaggio medievale, in piazza della Vittoria, con botteghe, laboratori didattici e l’area di tiro con l’arco, aprirà alle 16 mentre alle 17 partirà il corteo storico con sbandieratori, armati, figuranti in costume che, accompagnato da musica, si snoderà lungo le vie del paese.

Seguiranno danze medievali con il gruppo delle Kalendamaya, animazione con i musici itineranti dei Motus Inducta, bolle giganti, combattimenti tra armati, spettacoli di falconeria, sbandieratori e tanto altro.

Ma non è finita, dalle 21, in piazza della Vittoria, due ore di spettacoli tra fuoco e magia, tratterranno tutti nel centro del paese. Si riprende alle ore 9 di domenica con i mercatini tematici ai quali, alle 11, seguirà la sfilata in costume, e dalle 11,30 si potrà assistere agli spettacoli itineranti in centro ancora con falconieri, bolle giganti, sbandieratori, danze medievali con Kalendamaya e musica con i Motus Inducta.

Alle 11,30, Federica aspetterà i bambini e le bambine per la lettura magica nella saletta Don Pedroni. Gli stand gastronomici apriranno alle 12 e, alle 14, in piazza della Vittoria terranno banco spettacoli medievali.

Alle 16,30 inizierà l’assalto alla Rocca e la festa si trasferirà all’ingresso della corte del Castello dove gli armati racconteranno la battaglia tra Modenesi e Bolognesi per la contesa dell’antico maniero. Ci sarà la possibilità di salire in navetta da piazza Passerini. E chi vorrà vivere al massimo Sextula Medievale potrà indossare un abito d’epoca e partecipare attivamente.

L’organizzazione informa: "Se non avete nulla nel vostro armadio mandateci un messaggio o una mail a sestolamilleventi@gmail.com e vi diremo come noleggiarlo. Tra nobili, popolani, dame e cavalieri potete scegliere di vivere due giorni tornando indietro di centinaia di anni. Madame e messeri, abbiamo il piacere di invitarvi a un viaggio temporale che riporterà Sestola nel Medioevo per due giorni.

Vi aspettiamo in centro a Sestola, e rivivremo insieme l’epoca medievale in cui la Rocca di Sestola era contesa tra modenesi e bolognesi".

Ci saranno parcheggi in prossimità del paese.