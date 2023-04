Sfida alla burocrazia con il digitale "Così si promuove lo sviluppo"

Diversi studi provano che in ambiti urbani in cui la sola presenza di biodiversità, intesa come alberate e aree verdi, migliora la vivibilità dei quartieri interessati riducendo o eliminando i fenomeni di violenza. Gli spazi verdi ricchi di biodiversità, come i parchi urbani e i parchi e le riserve naturali, stimolano meccanismi biochimici che favoriscono l’aggregazione sociale. La biodiversità e le aree verdi che l’accolgono costituisce un’alternativa alle aree intensamente urbanizzate che generano fenomeni di stress e alienazione.

Tale visione coinvolge tutte le sfere d’azione delle scelte strategiche individuate dalla Regione Marche per promuovere una società non violenta e inclusiva,

eliminando ogni forma di discriminazione e assicurando legalità e giustizia.

"Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – spiegano infatti dalla Regione – significa orientare l’azione umana e dei governi locali verso la protezione e lo sviluppo del capitale naturale nei territori, la salvaguardia del patrimonio culturale, la riqualificazione urbanistica, l’accesso all’alloggio e ai servizi di base adeguati, così da orientare e promuovere lo sviluppo dei sistemi urbani con maggiori criteri di sostenibilità ambientale e sociale".

L’Emilia-Romagna, come le Marche, è invece al lavoro per ridurre la burocrazia e semplificare le procedure e gli adempimenti per l’accesso ai servizi da parte

di cittadini imprese, al fine di ridurne i tempi e i costi, pubblici e privati puntando sulla digitalizzazione.

"Anche in questo caso non una

deregolamentazione – spiegano da viale Aldo Moro –, ma un innalzamento del livello della legalità, dei diritti e della giustizia sociale. Promuoviamo iniziative di qualità per costruire un processo culturale, educativo e di consapevolezza che rimetta al centro dell’agenda politica il tema pace e dei diritti umani".

La tendenza dell’indicatore a livello nazionale come a livello regionale sino al 2013 risulta negativa, per poi invertire l’andamento grazie al complessivo miglioramento degli indicatori relativi alla criminalità, sia di quella predatoria (rapine, furti e borseggi) sia degli omicidi. Tra il 2010 e il 2019 mostrano andamenti favorevoli anche gli indicatori relativi all’efficienza del sistema giuridico e alla fiducia nelle istituzioni. Da segnalare, però, l’incremento delle frodi informatiche, che aumentano del 73,3% dal 2010 al 2018, e la diminuzione della partecipazione sociale (-4,5 punti percentuali dal 2010 al 2019). Il composito regionale mostra un andamento ed un livello analogo a quello nazionale. In particolare, la regione presenta un minore tasso di omicidi volontari (0,4 per 100mila abitanti nel 2018 rispetto allo 0,6 della Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 132 media nazionale), mentre evidenzia una situazione critica rispetto ai reati predatori (23,3 per mille abitanti nel 2019 contro il 13,3 dell’Italia). Infine, l’Emilia-Romagna presenta una migliore efficienza del sistema giuridico, evidenziata sia dalla minore durata dei procedimenti civili (300 giorni nel 2019, rispetto ai 421 della media nazionale, ma l’obiettivo di Agenda 2030 è quota 171) sia dalla minore quota di detenuti in attesa di primo giudizio (12,2% nel 2018 contro il 16,5% dell’Italia) e presenta una partecipazione sociale maggiore di quella nazionale (nel 2019 27,1% rispetto al 22,7%).

Situazione positiva anche nelle Marche che, per l’anno 2019, ha fatto registrare 0,3 omicidi volontari ogni 100mila abitanti. Un dato inferiore alla media nazionale.