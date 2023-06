"Shampoo e forbici attraverso i decenni"

di Paolo Tomassone

"Io mi sento di dare un consiglio ai giovani che stanno pensando al proprio futuro e che cercano un lavoro: coltivate le vostre passioni, imparate un mestiere, non trascurate l’attività dell’artigiano che è una vera e propria arte. E poi dedicatevi senza sosta e con tanto impegno ai vostri sogni perché solo così arriveranno i risultati e sarete fieri degli sforzi fatti".

A parlare è Donatella Martignago, che ha cominciato a inseguire il proprio sogno a 13 anni, quando ha scelto di dividere la sua giornata in due parti: al mattino lo studio a scuola di parrucchieri; al pomeriggio la pratica nel grande salone all’interno del comando militare della città argentina dove viveva con la famiglia. "Per tre anni ho sempre lavorato mezza giornata e non ho mai perso una lezione a scuola, perché avevo voglia di imparare un’attività e realizzare un progetto tutto mio". Quella passione per le acconciature ha marchiato in maniera indelebile Martignago che ora ha 76 anni e dopo 63 anni di attività continua ad alzare la saracinesca del proprio negozio a Sassuolo. "La mia famiglia conosceva un cugino di Marazzi, il fondatore del grande gruppo ceramico, che ci ha consigliato di lasciare l’Argentina e di trasferirci in Italia dove si stava ingrandendo sempre di più il distretto della piastrella. E così siamo partiti alla volta di Sassuolo: io sono stata una delle prime ‘extracomunitarie’ ad avviare un’attività in questo comune" scherza l’imprenditrice che ha origini trevigiane ma che da oltre sessant’anni ha posto ben più delle sue radici in città.

"A sedici anni ho lavorato in una bottega e poi nel 1965 ho aperto un’attività mia in via del Pretorio dove sono rimasta fino al 1969. Mi sono quindi trasferita in via Aravecchia dove ho ancora il mio negozio". A parole tutto semplice, nella realtà per affermarsi e per diventare un tassello importante del "tessuto economico e sociale di Sassuolo e un punto di riferimento di intere generazioni non solo per l’estetica" – come l’ha recentemente definita l’assessore alle Attività produttive del Comune, Massimo Malagoli, in occasione della consegna di un attestato – la parrucchiera ha dovuto dedicarsi anima e corpo a quel progetto. "Per tanti anni ho lavorato dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio senza sosta e tante volte ho tenuto aperto il negozio fin anche le 11 di sera. In tutti questi anni non ho mai chiuso un giorno per malattia – racconta Martignago – perché sostengo, infatti, che questo lavoro incentivi la salute, il modo di pensare, grazie agli stimoli che arrivano stando in mezzo a tanta gente".

Gli anni faticosi sono stati quelli del debutto in via del Pretorio: "Ma ero molto giovane e avevo tutta la forza per andare avanti, oltre al fatto che sono positiva per natura. Adesso, per esempio, le cose non vanno bene, perché c’è la crisi, le persone spendono meno, abbiamo avuto gli anni del Covid che ci hanno veramente messo in difficoltà e per resistere abbiamo dovuto investire tutti i nostri risparmi. Se ti guardi intorno, hanno chiuso tantissimi negozi e il centro si sta lentamente svuotando. Ma io sono convinta che si sistemerà tutto e la situazione potrà migliorare. Certo, ci sarebbe bisogno del contributo dei giovani che non sempre sono disponibili a intraprendere questo tipo di attività che richiede sacrifici". Donatella Martignago è in pensione già da 18 anni, ma non ha assolutamente intenzione di di abbandonare forbici, pettini e shampoo.

"Di acqua sotto i ponti ne ho vista passare tanta. Questo negozio è un po’ la mia famiglia, ho una cliente che ha cominciato a venire qui quando aveva 19 anni e adesso ne ha compiuti 80. Se la salute me lo consente tengo aperto il negozio. E quando chiuderò magari inizierò un altro lavoro, per dare concretezza a un’altra mia grande passione, quella per la cucina".