Siccità, non c’è tempo da perdere Settecento milioni di investimenti

L’acqua è un bene prezioso, e l’Agenda 2030 non poteva certo ignorarlo. Alle nostre latitudini, la vera sfida è fare tesoro di questo ’oro blu’, evitando il più possibile gli sprechi: la siccità, come si vede dagli ultimi mesi, diventerà un problema sempre più grosso. Da questo punto di vista, c’è ancora molto da fare: durante la Giornata mondiale dell’acqua sono stati snocciolati alcuni dati non proprio rassicuranti sul nostro Paese. Le perdite dagli acquedotti della penisola ammontano a circa il 42% (un colabrodo, che tocca punte del 50% nel Mezzogiorno) e sono 3 milioni i cittadini a rischio razionamento da qui all’estate. La parte più consistente dei consumi idrici viene assorbita per il 22% dall’industria e per il 69% dall’agricoltura. È dunque nei campi che bisognerebbe modernizzare gli impianti di irrigazione per ridurre gli sprechi di acqua. Ognuno, però, deve fare la propria parte, cercando di ridurre il consumo nella vita di tutti i giorni e di individuare anche la ’water footprint’ dei beni di cui circondiamo: secondo i dati della fondazione Utilitatis, l’impronta idrica di un chilo di pasta è 1.710 litri di acqua; quella di un chilo di carne di pollo supera i 4mila litri. E per una t-shirt servono 2 mila e 700 litri di acqua.

Marche Multiservizi ha fatto recentemente il punto sulla gestione del servizio idrico. Annunciando 43 milioni di euro di investimenti per i prossimi 5 anni destinati al ciclo idrico integrato. "Anche quest’anno si preannuncia un’estate siccitosa – annuncia la società guidata da Mauro Tiviroli – dove la disponibilità d’acqua sarà al centro dell’agenda pubblica". Il fabbisogno di acqua potabile nel pesarese, per esempio, è di 1.200 litri al secondo, assicurati all’80% da acque di superficie captate da 600 punti di prelievo, la restante parte viene invece dai pozzi di profondità. Se però mancano la pioggia o la neve queste fonti dove attingere vanno in difficoltà e la loro ricarica viene meno. Insomma, "servono risposte strutturali alla richiesta di acqua potabile. I cambiamenti climatici ci dicono che non possiamo più attendere oltre", è l’appello della società.

E l’Emilia-Romagna? Sul territorio sono in corso progetti anti-siccità per 700 milioni di euro, che consentiranno di avere quasi 100 milioni di metri cubi d’acqua in più a disposizione dell’agricoltura. Tra questi ci sono i 159 milioni di investimenti previsti dal Pnrr per migliorare la rete idrica. "Non possiamo permetterci di sprecare neanche una goccia d’acqua" scandisce l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi. "La situazione – ha ammesso l’assessore, alcuni giorni fa – è davvero difficile. Purtroppo stiamo vivendo ogni anno questa emergenza, la mancanza di precipitazioni sta diventando un dato strutturale quindi dobbiamo organizzarci a livello istituzionale, velocizzare anche le infrastrutture e gli investimenti sull’acqua. In Emilia-Romagna stiamo cercando di farlo". La regione che ha Bologna come capoluogo è quella che ha avuto più progetti finanziati dal Pnrr sulla lotta alla siccità, un tema a cui va prestata grande attenzione". In tutto sono 14 i progetti emiliano-romagnoli finanziati dal Pnrr e dedicati al miglioramento della rete idrica e alla creazione di invasi.

Tra i bandi precedenti al Pnrr, spiccano quelli legati al Psr "di transizione" 2021-2022, dal valore di 138 milioni di euro. In particolare, il primo bando, rivolto alle aziende agricole, ha visto 605 domande già ammesse, a cui se ne aggiungono 238 ancora in fase istruttoria. Con questo bando saranno oltre 90 milioni di euro le risorse erogate (56 milioni nella prima fase e 33 milioni di rifinanziamento), che genereranno sul territorio un investimento complessivo di 220 milioni di euro. E sono coinvolte tutte le filiere, dal settore lattiero-caseario a quello delle carni, dal settore dell’ortofrutta al vitivinicolo e dei seminativi.