Sicer fa trent’anni e apre una sede negli Usa

di Paolo Tomassone

Il colorificio ceramico che porta il ‘made in Italy’ in tutto il mondo compie trent’anni. E così Sicer, che ha il quartier generale a Fiorano, sulla torta al posto delle candeline appoggia un’altra bandierina a testimonianza dell’ultima sede aperta all’estero, questa volta stiamo parlando degli Stati Uniti. L’operazione si sta perfezionando proprio in questi giorni e il nuovo sito a Lebanon, nel Tennessee, verrà inaugurato ai primi di maggio. "La maggioranza dei produttori di ceramica americani sono aziende partecipate da gruppi italiani, per questo abbiamo deciso di investire in quell’area, per essere ancora più vicini ai nostri clienti storici".

A spiegare le ragioni dell’investimento – che era già stato programmato nel 2021 – è il presidente Gianfranco Padovani che rimarca tutta l’italianità di Sicer. "Siamo assolutamente italiani, con azionisti italiani. I nostri principali stabilimenti sono in Italia e la ricerca di base viene fatta nel nostro paese. È giusto che – aggiunge ancora Padovani in merito alla sua azienda ed alla realtà i cui opera – sia così perché la ceramica è innovazione, qualità, bellezza e fashion quindi è giusto che sia italiana". Meno scontato è scegliere di investire in un momento molto delicato per l’economia mondiale, con i prezzi delle materie prime schizzati alle stelle così come i costi per la produzione. "Il settore della ceramica è molto resiliente, abbiamo sempre dimostrato di riuscire a superare anche i momenti di crisi più duri" ragiona Padovani, convinto che le imprese del distretto hanno la forza necessaria per affrontare l’ennesima sfida. "La ceramica è un prodotto ancora molto ricercato e più economico rispetto per esempio al legno e alle pietre naturali. Quindi c’è ancora tanta strada da percorrere. L’Italia ha sempre gestito bene la competizione, continuando a investire tanto sulla qualità, sui servizi e su una vasta gamma prodotti".

Come ha fatto del resto Sicer dal 1993, anno della fondazione, ad oggi. Il gruppo, anno dopo anno, ha seguito un continuo percorso di crescita: da piccolo colorificio principalmente dedicato a prodotti per terzo fuoco, è diventato attualmente uno dei migliori partner di riferimento per i più importanti gruppi ceramici italiani ed internazionali. Il primo stabilimento produttivo è nato nel 2001 a Torriana di Rimini, quando Sicer ha acquisito lo storico "Colorificio Torriana". Dall’Italia il gruppo si è espanso negli anni in Spagna, Indonesia, Messico, India e Stati Uniti. Nel 2015 ha fatto ingresso un nuovo gruppo di investitori che ha permesso a Sicer di "accelerare esponenzialmente il proprio percorso di internazionalizzazione, grazie ad una riprogettazione aziendale che ha immediatamente potenziato il portfolio prodotti sia per il mondo artistico, ma soprattutto per quello industriale, attualmente vero core business di Sicer" come spiegano dall’azienda. In questo modo è stata potenziata la presenza in tutti principali distretti ceramici del mondo: nel 2016 l’acquisizione di uno stabilimento produttivo in Messico, nel 2019 l’apertura di un sito in India e nel 2021 l’acquisizione di uno stabilimento in Spagna. L’ultima operazione, come detto, in Tennessee. Senza contare degli investimenti dentro i confini nazionali, con l’allargamento del principale sito produttivo del gruppo a Torriana che si espande su una superficie di oltre 25mila metri quadrati. "Questi trent’anni di attività aziendale rappresentano un momento significativo, ma sono solo una tappa fondamentale di una storia che è ancora tutta in divenire" assicura Padovani.