So.Ca.Ge., quando il lavoro punta in alto

Oggi è una realtà affermata e nota internazionalmente tanto da essersi conquistata una posizione di vertice nel settore delle piattaforme per il lavoro aereo e risultare leader mondiale. Parliamo di So.Ca.Ge., impresa di Carpi che dal 2020 ha sede nel nuovo e moderno stabilimento di via della Chimica, che conta attualmente 260 dipendenti.

Il nome affonda nella sua origine che risale al 1974, ’Società di Carpenteria Generale’, azienda allora specializzata nella produzione e realizzazione di particolari metallici. Sette anni più tardi, però, nel 1981 l’azienda si specializza e compie il passo di realizzare piattaforme per il lavoro aereo. Grazie a questa conversione industriale e all’innovativa linea a braccio articolato realizzata si afferma rapidamente come leader nel mercato italiano. "Le elevate prestazioni in termini di altezza e sbraccio, unite ad una continua innovazione tecnologica, – spiega l’attuale presidente della società Fiorenzo Flisi – sono i principi ispiratori della nostra politica aziendale, grazie ai quali So.Ca.Ge si è fatta conoscere a livello mondiale, differenziandosi dalla concorrenza". La storia continua e con essa la crescita. Nel 1987, infatti, prende vita il gruppo So.Ca.Ge.- Fassi (terzo produttore mondiale di gru idrauliche per autocarro) con il progetto ambizioso di formare il primo gruppo italiano specializzato in attrezzature per il lavoro in altezza. Tuttavia, il vero punto di svolta avviene qualche anno più tardi, nell’agosto 2009, quando l’azienda carpigiana viene rilevata da Fiorenzo Flisi, un imprenditore con pluriennale esperienza nel settore delle piattaforme aeree, il cui obiettivo dichiarato è di accelerare la crescita dell’azienda attraverso forti investimenti in ricerca e sviluppo. "Sono entrato nel mondo delle piattaforme aeree – racconta Flisi – nel lontano 1983 e, da quando ha preso in mano le redini di So.Ca.Ge, abbiamo raggiunto molti obiettivi, tra cui l’espansione nei mercati di tutto il mondo, la produzione di una carpenteria interna e la conferma della leadership in Italia e in Europa". Nonostante il difficile periodo di mercato, nel 2012 l’azienda investe in corsi di aggiornamento, spendendo mezzo milione di euro per l’adozione di nuovi software di grafica e progettazione che consentono ai suoi tecnici di eseguire analisi dello stress sui singoli componenti prima della produzione, col risultato di ottimizzare l’impiego di materiali e garantire una maggiore performance dell’intera piattaforma.

Nel dicembre 2016 So.Ca.Ge acquista lo stabilimento produttivo della società Manotti srl a Boretto (RE), dove sono stati installati macchinari di ultima generazione per la produzione di carpenteria di tutti i componenti delle piattaforme aeree. Con questa acquisizione, Socage ha creato oltre 100 posti di lavoro, assicurandosi la quasi completa autonomia produttiva. "Oggi il futuro di So.Ca.Ge – ci dice Fiorenzo Flisi – è una corrente continua tra due generazioni, avendo trovato il mio alter ego di passione e tecnica in Alessandro, mio figlio, sostenuto dalla mia stessa inesauribile vitalità, Test Manager e direttore di produzione, innamorato perso nel cielo delle piattaforme aeree". Con questo tandem l’impresa carpigiana è stata in grado di aggredire tutti i mercati, dal Nord America al Cile, dall’India al Sud-Est asiatico, fino alla Cina e senza dimenticare ogni angolo d’Europa, naturalmente, oltre all’Africa subsahariana. "Con l’Italia e l’Emilia nel cuore – aggiunge Fiorenzo – s’intende". L’innovazione è stata in tutti questi anni la chiave adottata da Socage per risolvere i problemi in modo creativo e costruire una strategia di sviluppo sostenibile, che poggia sulla sicurezza, la corretta attuazione della manovra di stabilizzazione e l’uso generale della piattaforma. Il suo 2023 si chiude con un consolidato di 120 milioni di euro ed è stata più volte premiata. Tra i riconoscimenti più importanti il Premio Italplatform per le piattaforme autocarrate superiori ai 20 mt con la forSte 100TJJ e il primo premio ai TCE Awards 2023.