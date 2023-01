"Sognavo il mare, l’ho portato nel mio locale"

Se avesse seguito il suo sogno di bambino, da grande Salvatore Cervasio avrebbe fatto probabilmente l’ammiraglio, solcando con la sua nave i mari di tutto il mondo. Visto però che i suoi genitori non volevano si allontanasse troppo da Zocca, suo paese d’origine, ha ripiegato sulla ristorazione, ma il mare, in qualche modo, c’entra sempre, perché per mangiare un ottimo pesce nel centro di Carpi bisogna passare dal suo ristorante: ’Il 25’, in via San Francesco 20, all’interno dello storico Palazzo Foresti. Oggi Salvatore ha 50 anni e, guardandosi un attimo indietro, è soddisfatto per quello che ha fatto e sta facendo. Salvatore, innanzitutto ci tolga una curiosità.

Come mai "Il 25"?

"Abbiamo ereditato questo nome dal locale che c’era in piazzale Ramazzini, e che si trovava appunto al civico 25. Nel 2008 ci siamo trasferiti a Palazzo Foresti, ma abbiamo mantenuto la medesima denominazione".

Come si è avvicinato al mondo della ristorazione e come è iniziata l’avventura a "Il 25"?

"Da ragazzo sognavo appunto di entrare nella Marina, ma avrei dovuto lasciare Zocca, da dove provengo, per andare a studiare a Ravenna. I miei genitori non volevano mi allontanassi troppo così giovane. Ho quindi ripiegato sulla Scuola Alberghiera di Serramazzoni, di cui alla fine sono rimasto molto soddisfatto. Ho poi iniziato a fare il cameriere in vari ristoranti, cominciando dal Fini di Modena e successivamente in svariati altri locali, finchè nel 2005 mi si presentò l’occasione di rilevare ’Il 25’. Mi inoltrai in questa avventura con il mio ex socio, Pierluigi Vanzolini, poi dal 2020 abbiamo deciso di sciogliere la società e, da un paio d’anni, sono il solo titolare del locale".

Quanti dipendenti ha e quando è aperto il suo ristorante?

"Ho quattro dipendenti e siamo aperti dal martedì al sabato sia a pranzo sia a cena, la domenica solo a pranzo".

Entriamo in cucina: cosa propone di buono?

"Di buono c’è tutto, perché curiamo con grande attenzione la materia prima. In linea generale, posso dire che abbiamo una cucina mediterranea, dove spaziamo dal pesce ai piatti della tradizione locale, anche se oltre il 90% della nostra clientela viene da noi per il pesce".

Il pesce a Carpi: perché?

"E’ stata una scelta presa strada facendo, e in qualche modo incoraggiata dai nostri clienti. Allora, a Carpi praticamente non c’era un’offerta in questo senso, per cui vi abbiamo intravisto un potenziale interesse. Alla luce di ciò che c’è oggi, con diversi ristoranti che propongono pesce in città, possiamo dire che la nostra intuizione si è rivelata azzeccata".

A chi entra per la prima volta nel suo locale cosa consiglia?

"Dipende ovviamente dai gusti, ma proporrei senz’altro un menù degustazione da 5 portate, che per il pesce prevede due antipasti (uno crudo e uno cotto), un primo, un secondo e un dolce. Il tutto accompagnato da vini della nostra cantina, dove ospitiamo circa 400 etichette italiane ed europee, in particolare da Francia, Germania, Austria e Slovenia".

Il pesce da dove proviene?

"Scegliamo con grande cura la zona di provenienza della materia prima e il metodo di lavorazione, anche perché essendo a Carpi, molte referenze devono viaggiare abbattute e congelate (le ostriche devono essere vive). I nostri scampi, ad esempio, provengono solitamente dalla Sicilia ma anche dalla Danimarca; i gamberi rossi da Mazara del Vallo. Dall’Atlantico arrivano gamberoni e rombi, il Mediterraneo ci dà orate, moscardini e branzini".

Non si sono mai viste pubblicità del suo locale…

"Vero. Anche questa è una scelta precisa. Ritengo infatti che la migliore pubblicità per un ristorante sia il passaparola. L’amico che lo racconta all’amico, insomma. Siamo contenti di avere diversi clienti fidelizzati, che parlano bene di noi".

Marco Pederzoli