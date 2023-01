"Sognavo il mare, l’ho portato nel mio locale"

Se avesse seguito il suo sogno di bambino, da grande Salvatore Cervasio avrebbe fatto probabilmente l’ammiraglio, solcando con la sua nave i mari di tutto il mondo. Visto però che i suoi genitori non volevano si allontanasse troppo da Zocca, suo paese d’origine, ha ripiegato sulla ristorazione, ma il mare, in qualche modo, c’entra sempre, perché per mangiare un ottimo pesce nel centro di Carpi bisogna passare dal suo ristorante: ’Il 25’, in via San Francesco 20, all’interno dello storico Palazzo Foresti. Oggi Salvatore ha 50 anni e, guardandosi un attimo indietro, è soddisfatto per quello che ha fatto e sta facendo. Salvatore, innanzitutto ci tolga una curiosità. Come mai "Il 25"? "Abbiamo ereditato questo nome dal locale che c’era in piazzale Ramazzini, e che si trovava appunto al civico 25. Nel 2008 ci siamo trasferiti a Palazzo Foresti, ma abbiamo mantenuto la medesima denominazione". Come si è avvicinato al mondo della ristorazione e come è iniziata l’avventura a "Il 25"? "Da ragazzo sognavo appunto di entrare nella Marina, ma avrei dovuto lasciare Zocca, da dove provengo, per andare a studiare a Ravenna. I miei genitori non volevano mi allontanassi troppo così giovane. Ho quindi ripiegato sulla Scuola Alberghiera di Serramazzoni, di cui...