Spiaggia e parchi protagonisti Gli aquiloni invadono il cielo E la Salina si svela ai visitatori

Aprono i parchi e si profila una serie di appuntamenti all’aria aperta. I parchi tematici cervesi si preparano all’arrivo della Pasqua e dell’inizio della stagione turistica. A Pinarella di Cervia torna Artevento, storico Festival internazionale dell’aquilone che si terrà dal 21 aprile all’1 maggio. Sarà l’occasione per vedere all’opera i migliori aquilonisti provenienti dai 5 continenti. È la 43° edizione del Festival.

Sul versante dei parchi, il primo ad aprire sarà il 4 marzo il Parco Naturale di Cervia. Il primo mese solo sabato e domenica. Da aprile a settembre sarà invece sempre aperto. È diviso in una zona gratuita e in una a pagamento, in quest’ultima è presente la ’La vecchia fattoria’, dove è possibile venire a contatto con gli animali. La Casa delle Farfalle di Milano Marittima riaprirà il 1° aprile e fino al 31 maggio nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi. Dal 1° giugno fino al 10 settembre tutti i giorni. Gli ingressi alla struttura sono contingentati: per accedere senza fila è necessario acquistare il biglietto online disponibile fino a due giorni prima della data di ingresso. Il Centro visite Salina di Cervia dal 1° aprile all’11 giugno sarà accessibile sabato, domenica e festive. Apertura quotidiana dal 12 giugno. L’accesso è consentito solo accompagnati dalle guide.

Ci sono diverse tipologie di escursioni: a piedi, in barca elettrica, in bicicletta, in trenino e in canoa. Durante queste attività, insieme alle guide si potranno scoprire i segreti legati al sale e alla storia di Cervia, il motivo per cui il sale viene definito dolce e attraverso i loro consigli, muniti di binocolo, si potranno ammirare e identificare le diverse specie di uccelli che popolano l’oasi naturale. La Salina di Cervia è un ambiente unico dal punto di vista naturalistico e per il paesaggio che offre, suggestivo e particolarmente magico all’ora del tramonto. Info e prenotazioni ai diversi siti: www.atlantide.net.

Il 20 e il 21 maggio torna anche l’antichissimo rito dello Sposalizio del mare con la ‘pesca’ dell’anello. l 21 maggio l’Arcivescovo di Ravenna e Cervia, Lorenzo Ghizzoni, uscirà su un peschereccio per benedire il mare Adriatico e donerà alle acque una vera d’oro.