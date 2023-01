Start up e giovani imprenditori Ecco il patto per l’innovazione

In un mondo in continuo cambiamento, è necessario delineare nuove strategie. E guardare, insieme, verso l’accelerazione dei processi di innovazione e sostenibilità. Un obiettivo, questo, alla base dell’accordo di collaborazione – firmato a ottobre a Casa Saraceni – dal Presidente della Fondazione Carisbo Paolo Antonio Beghelli e da Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo.

Cominciato l’anno, i progetti sono ora pronti a entrare nel vivo: l’impegno è quello di sviluppare una serie di iniziative volte a fornire un impulso determinante allo sviluppo delle startup e pmi innovative dell’Emilia-Romagna, favorendone l’ingresso nella community di BIG – Boost Innovation Garage (il polo di Fondazione Carisbo dedicato ai talenti e agli innovatori) e supportandone insieme le esigenze, con nuove iniziative dedicate.

Questa collaborazione – che vede l’impegno di due realtà protagoniste del contesto sociale ed economico emiliano – punta così ora a unire finalità, energie e capacità progettuali per sostenere il territorio nell’attuale fase di incertezza e garantire allo stesso il non venire meno di investimenti e progetti strategici in grado di garantire sviluppo e occupazione nel medio e lungo periodo.

Non a caso, le finalità poste al centro dell’accordo si inseriscono a pieno titolo nella volontà della Fondazione Carisbo di sostenere lo sviluppo del territorio favorendo in particolare la crescita dei giovani e la creazione di job opportunities attraverso la contaminazione positiva tra talenti, innovatori e imprenditori della community di Big, come nell’impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno degli investimenti in innovazione, sostenibilità, crescita dimensionale, creazione di reti di impresa, valorizzazione dei rapporti di filiera e del capitale umano.

A tal fine sono stati individuati una serie di ambiti di collaborazione che vedranno tavoli di lavoro ed iniziative congiunte, ove strategico anche con ulteriori partner. Le finalità sono molteplici: facilitare il trasferimento tecnologico tra startup, ricercatori, pmi, corporate e investitori. Supportare, inoltre, le startup, gli spin-off e le pmi innovative attraverso attività specialistiche di coaching, percorsi di orientamento sulle dinamiche dell’innovazione, programmi di accelerazione, percorsi di advisory sui temi dell’open innovation, della Circular Economy e dell’ESG.

E ancora: fornire attività di consulenza e di altri servizi non finanziari, anche attraverso il know how dell’Innovation Center Intesa Sanpaolo, e inoltre, organizzare attività di matchmaking ed eventi per l’incontro tra startup, spin-off e imprese.

Si punta poi a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro supportando le imprese ad individuare i profili più interessanti, anche attraverso servizi innovativi. E, infine, sostenere l’internazionalizzazione attraverso l’attività degli hub internazionali di Intesa Sanpaolo e formazione specifica.

Un percorso, questo, che punta così a investire nella più ampia filiera dell’innovazione sociale e intervenire, come agenti di sviluppo di processi di innovazione ad alto impatto, nella prospettiva di generare un miglioramento delle politiche sociali e di conseguenza della vita delle persone. E, allo stesso tempo, a investire in nuove progettualità, allo scopo di contribuire ad accelerare lo sviluppo dell’ecosistema d’innovazione in area metropolitana.