Stazioni di ricarica, serve un altro sforzo

Circa 170 punti ricarica e 320 stalli di sosta. Sono questi i numeri relative alle cosiddette ’colonnine’ di ricarica, sempre più indispensabili per incentivare il passaggio a ibrido ed elettrico. Numeri che mettono Bologna tra le città più virtuose d’Italia ma che si dimostrano non ancora sufficienti per incentivare la rivoluzione green. Considerano che per la ricarica completa di alcuni veicoli servono ore è indispensabile aumentare le ’stazioni’ di collegamento alla rete elettrica. Lo stesso impegno serve ovviamente per la rete autostradale dove le infrastrutture sono ancora troppo poche.