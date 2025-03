Stradello, una rivoluzione lunga 40 anni

"La durata della società è fissata al 31 dicembre 2024". Così recitava l’atto costitutivo della cooperativa sociale Lo Stradello, firmato il 26 maggio 1984. Una data che sembrava segnare un confine, il limite di un sogno. E invece, quarant’anni dopo, Lo Stradello in via Munari a Pratissolo, è ancora qui, con un ruolo chiave per il territorio reggiano, capace di innovare e rispondere ai bisogni sempre più complessi della comunità. "Il progetto ha dimostrato di avere fondamenta solide", commenta Piero Giannattasio, presidente della cooperativa dal 2006 e socio da trent’anni. Grazie infatti alla collaborazione con Comuni, Servizi Sociali, Aziende Sanitarie e realtà profit, oggi promuovono inclusione e sostegno, con un’attenzione speciale alle persone più fragili.

"Offriamo servizi socio-riabilitativi e socio-occupazionali per persone adulte con disabilità, accompagnando anche giovani dai 16 anni in percorsi personalizzati – spiega Giannattasio –.Crediamo nel lavoro come strumento di dignità e crescita, adattando le attività alle capacità di ciascuno per valorizzare unicità e potenzialità". È il 13 maggio del 1978 quando viene approvata la legge Basaglia, che di fatto sancisce la chiusura dei manicomi in Italia. "In quegli anni nacque l’idea di costruire la nostra cooperativa, che fu la prima sul territorio reggiano – racconta Giannattasio –. Lo Stradello creò opportunità di lavoro per le persone con disabilità, inizialmente nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento".

I primi dieci anni furono pionieristici: dai manicomi, dove le persone si collocavano in situazioni protette, si passò alla comunità, in spazi comuni in contatto con la società. "Il progetto però venne presto preso a cuore da tutti i cittadini di Scandiano, tanto che durante gli anni ’90, spesso, nelle epigrafi compariva la scritta ‘non fiori ma opere di beneficenza a Lo Stradello".

Non fu facile all’inizio. "La Cooperativa doveva insegnare ai ragazzi ad essere costanti e autonomi nel proprio lavoro. Non solo, anche aiutarli a sperimentare forme di convivenza", riferisce Giannattasio. Ma forse la sfida più ambiziosa fu avvicinare cittadini e disabili che, fino ad allora, erano stati relegati nei manicomi. "Lo Stradello è collocato sulle prime colline di Scandiano, poco lontano dalla città, perché la concezione di quegli anni era che un disabile fosse meglio non vederlo. Ma cogliemmo la sfida, cercando di avvicinare due realtà che potevano sembrare distanti, ma che invece appartenevano alla stessa comunità". Con il tempo, quel confine invisibile si è sgretolato, trasformando l’esclusione in incontro e la distanza in condivisione: "Oggi nel nostro podere abbiamo una serra dove i cittadini vengono a comprare i fiori, un maneggio con il circolo ippico, una birreria. I nostri ragazzi collaborano con Iren per la gestione delle isole ecologiche, puliscono ambienti interni ed esterni. Insomma, siamo in piena sinergia con la comunità".

E mentre è cambiato il modo in cui la società guarda a una persona svantaggiata camminare al suo fianco, anche la Cooperativa si è trasformata in questi quarant’anni: "Abbiamo avuto la nostra piccola rivoluzione industriale: l’occupazione lavorativa non ha riguardato più solo i settori dell’allevamento e dell’agricoltura, ma si è allargata al giardinaggio, alla lavanderia, alla mensa e a tutti i servizi rivolti alla comunità – continua Giannattasio –. Poi, abbiamo sviluppato una serie di attività legate alla residenzialità: possediamo 5 centri residenziali, 3 diurni e appartamenti protetti su tutta la provincia. Oggi siamo la Cooperativa con il maggior numero di posti accreditati di centri residenziali in provincia. E sfioriamo il 70% dei lavoratori svantaggiati, oltre il doppio di quanto prevede la normativa nazionale, che è basata sul 30 %". Lo Stradello è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali nella ‘sezione A’ per i servizi socio sanitari ed educativi, che comprende i centri diurni, residenziali e socio occupazionali per disabili e le palestre di autonomia, appartamenti dove si sperimenta la convivenza; e nella ‘sezione B’ per le attività di inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati. "Vogliamo rendere autonomi e indipendenti i nostri ragazzi, sia a livello manuale che economico. Qui lavorano, ricevono uno stipendio e, nel frattempo, alcuni vivono da soli, pagano l’affitto e magari prendono anche la patente. In questo modo, oltre a favorire l’inclusione sociale, riduciamo il carico sulle strutture pubbliche, contribuendo a un risparmio per le amministrazioni". Oggi i disabili accolti dalla Cooperativa sono 159; i lavoratori 226; i soci volontari 52 e i lavoratori di pubblica utilità 14; e in totale si contano 251 soci.

"Negli ultimi anni – aggiunge il presidente –, abbiamo osservato per la prima volta un aumento di ingressi nei centri diurni da parte di ragazzi autistici che non terminano le scuole superiori". E sempre con uno sguardo al futuro, il presidente annuncia l’imminente inaugurazione di un nuovo blocco di appartamenti per il progetto ‘Dopo di Noi’, realizzato in coprogettazione con i servizi sociali di Scandiano: "Abbiamo ereditato un borgo che è stato rivalutato per ospitare 8 persone nella sperimentazione di una vita in autonomia. È un grande progetto di avanguardia". Oggi però, dopo quarant’anni, Piero Giannattasio vuole ricordare alla comunità che Lo Stradello è un’azienda privata e che come tale nel suo percorso ha incontrato difficoltà e successi: "Dietro il nostro lavoro, c’è sempre stato il sudore e l’impegno di tante persone che, con passione, hanno creduto che Lo Stradello fosse lo strumento giusto per rispondere alle esigenze del territorio".