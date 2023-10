Surya, la danza è energia: oltre 300 allievi

C’è il percorso "amatoriale", quello che tutti possono intraprendere per conoscere un’arte che può dare gioia, benessere fisico e capacità di socializzare. E poi c’è il percorso artistico che può diventare una professione e che dà a tanti giovani della nostra zona la possibilità di studiare danza senza dover lasciare casa. Da 39 anni tutto questo a Carpi è la scuola di danza Surya Dance, uno dei fiori all’occhiello della Città dei Pio. Un nome che traccia già un segno, visto che "Surya" in sanscrito significa energia solare positiva. Nata nel 1985 grazie all’etoile belga Rita Poelvoorde e all’insegnante carpigiano Davide Gallesi, che dal 1990 è il direttore, la scuola di danza con sede in via Marx 140 (a cui si affianca quella presso il teatro Pedrazzoli di Fabbrico) è un punto di riferimento per tutto il territorio con la sua proposta di corsi di danza classica, moderna, modern jazz, contemporanea, hip hop, break dance, oltre ai corsi yoga. Un’attività a 360 gradi, con dieci insegnanti (fra questi anche l’étoile cubana Arianne Lafita Gonzalvez di spessore internazionale) e oltre 300 allievi. "I corsi sono sviluppati per fasce di età – racconta il direttore Gallesi – e per capacità di apprendimento. Cerchiamo di dare un’offerta molto professionale che va dal corso amatoriale fino al ’Progetto Academy’ che aiuta i ragazzi a fare della danza una professione. Il nostro sogno è dare la possibilità ai giovani di studiare danza e se si innamorano di questa arte di farla a un ottimo livello". Sono tanti gli allievi usciti da Surya che ora studiano nelle più importanti accademie italiane ed europee o che sono stati accolti dalle compagnie di danza. Tanti i riconoscimenti arrivati anche nel 2023, come i sette podi al Concorso Internazionale Piacenza Prix Danse (fra cui il primo posto per Emma Marmiroli), i riconoscimenti al Mantovadanza 2023 (tre primi posti con Eleonora Pallotti, il duo Abati-Marmiroli ed Emma Soncini, tre secondi e un terzo) o i quattro successi (oltre a un secondo e due terzi posti) al concorso Ferrara Danza dello scorso gennaio (con Isabel Abati, Arianna Ligabue, Sofia Vezzani e il duo Pallotti-Cigognini), senza dimenticare il percorso sportivo, con le gare sotto l’egida della Federazione Italiana Danza Sportiva che a Riccione, nel più grande concorso federale italiano del 2023, hanno portato grazie ai venti danzatori di Surya una medaglia d’argento (con Emma Marmiroli e Isabel Abati) e cinque di bronzo. "I nostri corsi cominciano dai 3-4 anni – prosegue Gallesi – fino ai 50-60 anni in una struttura di avanguardia. La sede di via Marx 140 può vantare 800 metri quadri di spazio, con cinque differenti sale che possono ospitare contemporaneamente le lezioni. La cura del dettaglio è uno dei nostri punti di forza, come la scelta di avere in tutta la struttura pavimenti ventilati per far sì che si usurino di meno le articolazioni.

E poi c’è la qualità dei nostri insegnanti, perché solo in questo modo chi si affaccia alla danza può intraprendere un percorso di crescita, anche se poi questa arte non sarà mai il suo lavoro ma solo una passione".

Davide Setti