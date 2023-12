Tapas e birre artigianali nel ’Covo’ della movida

Un piccolo covo di legno nel cuore della movida carpigiana, dove l’eccellenza dei prodotti si sposa con un clima sereno e conviviale. Bastano poche parole per descrivere il Covo del Bastardo di Carpi, che dal 9 settembre 2021 offre ai clienti che frequentano piazzetta Garibaldi un servizio di hamburgheria, tapas e birre artigianali di altissimo livello. Un progetto nato da quattro amici, Gian Paolo Poppi, Saverio Nofroni, Gianpaolo De Salvo e Chiara Nofroni, con un nome particolare e un’idea precisa: investire sulla qualità assoluta delle materie prime.

"Abbiamo scelto di chiamarlo Covo – racconta Saverio Nofroni – perché è un locale piccolo, con gli interni in legno, che offre un senso di intimità ai clienti. Siamo un locale ’easy’ che privilegia lo stare bene insieme. Abbiamo aggiunto la parola ’bastardo’ perché volevamo provocare il contesto della piazzetta nella quale abbiamo aperto, che spesso richiama una clientela elegante e sofisticata. Fortunatamente, ci sembra che questa provocazione sia stata accolta e apprezzata dai carpigiani". "Prima di aprire il locale – prosegue Gian Paolo Poppi – abbiamo condotto uno studio approfondito: oggi, tutte le birre che serviamo sono artigianali e più dell’80% di queste proviene da microbirrifici italiani.

Acquistiamo il meno possibile dall’estero e lo facciamo soltanto per prodotti di nicchia come le birre acide, che importiamo direttamente dal Belgio. Per quanto riguarda le birre alla spina, sono in tutto otto: sei spillate alla tedesca e due all’inglese". "Anche per quanto riguarda gli affettati – continua Poppi – il nostro imperativo assoluto è la qualità: per fare un esempio, non serviamo prosciutto crudo, ma culatello e, sia il pane, sia la carne provengono da fornitori selezionati. Ancora, proponiamo un classico degli aperitivi con l’aggiunta del nostro tocco distintivo: lo Spritz del Bastardo, preparato con un liquore, anch’esso artigianale.

Le birre in lattina sono personalizzate con le nostre etichette e vengono preparate tramite la Beer Firm in collaborazione con mastri birrai del territorio. Anche per gli amanti del vino c’è una piccola selezione scelta con cura".

Se durante l’estate, grazie al dehors sulla piazza il locale può mettere a sedere fino a un centinaio di ospiti, è d’inverno che rivela la sua natura più intima: una quindicina di coperti, il bancone delle birre e una chitarra appesa al muro che, chi vuole, può suonare. Ogni giovedì, il Covo del Bastardo propone eventi musicali e serate di approfondimento che ospitano celebri birrifici italiani, dove i clienti possono confrontarsi con mastri birrai di livello internazionale. "A novembre – racconta Poppi – abbiamo ospitato il birrificio Alchemist di Imola. In programma, giovedì 14 accoglieremo il birrificio Picobrew di Milano e, prossimamente, Barbaforte di Folgaria. Ancora, per il 21 dicembre è prevista la serata blues del duo Blind Catfish. "Progetti per il futuro? – concludono i soci – ci piacerebbe replicare quest’esperienza anche in altri contesti".